Opsesivno kompulzivni poremećaj uništavao joj je život: 'Bila sam opsjednuta brojem četiri'

Leah Jones prvi put je 'zadovoljstvo' u broju četiri otkrila na svoj 16. rođendan kada je kucnula svoju glavu baš toliko puta za sreću, prenosi Metro.co.uk. S godinama su se njezini rituali i navike počeli vrtjeti oko tog broja do te mjere da je broj četiri potpuno preuzeo kontrolu nad njezinim životom. Ova 25-godišnjakinja iz Londona dobila je dijagnozu opsesivno - kompulzivnog poremećaja, stanje kada osoba ima ponavljajuće opsesije, kompulzije ili oboje.

"Ljudi ne shvaćaju koliko je teško živjeti s ovim i zato pričam o tome, kako bih razbila stereotipe da je ovaj poremećaj samo vezan uz pranje ruku i organiziranje ladica u ormaru. To je, naravno, veliki dio toga, ali postoji još toliko navika i stvari koje ljudi rade."



Počelo je u rujnu 2010. godine na njetin 16. rođendan. "Nešto sam rekla, ne sjećam se što, a nakon toga sam kucnula svoju glavu, jer nisam mogla pronaći drveni komad namještaja, četiri puta za sreću. Ne probudite se samo jedan dan iznenada s opsesivno kompulzivnim poremećajem, to dolazi polako i tiho. Imala sam nekoliko takvih navika, ali nakon nekog vremena počele su me ometati u svakodnevici."

"Počelo je tako da sam provjeravala jesu li stražnja vrata kuće zaključana prije odlaska na spavanje i izlaska iz kuće. Onda sam počela provjeravati prozore i pećnicu. Sve sam morala provjeriti točno četiri puta. Trebalo mi je dugo da shvatim da cijelo provjeravanje oduzima i po pola sata. Osjećala sam se odgovorno za kuću u kojoj sam živjela s cimericom i vjerovala sam da će se nešto loše dogoditi ako ne napravim određene radnje."



Mislila je da je normalno to što radi, ali u srpnju prošle godine dok se vraćala avionom s odmora shvatila je da je cijeli let provela kuckajući bradu četiri puta, uvjerena da će se avion srušiti ako prestane. "Mislila sam da sam odgovorna za siguran let. Nekada se znam šaliti da ljudi u avionu ne znaju da sam nas ja žive vratila kući."

Kada je sletjela, shvatila je da njezine navike nisu baš normalne i svakodnevne. Googlala je simptome i sve je ukazivalo na to da ima opsesivno - kompulzivni poremećaj. Mjesec dana kasnije, bez obzira na sumnju da ima poremećaj, odlazila je četiri puta na toalet tijekom noći jer je vjerovala ako ne ode, njezina zaručena sestra će umrijeti prije nego dođe vjenčanje.



Odlučila je potražiti pomoć i stavljena je na listu za kognitivno - bihevioralnu terapiju, a na red je došla u rujnu 2019. godine.



12 susreta s psihologom u trajanju od 50 minuta pomogli su joj da shvati kako se njezine ružne misli neće zaista dogoditi.



Leah širi svijest o ovom poremećaju kako bi ljudi shvatili da nije sve u čišćenju i slaganju predmeta, već je stvar puno ozbiljnija.