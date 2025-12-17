RECEPT DANA Jedini recept za francusku salatu koji će vam ikad trebati
Bez nje Božić gotovo da nije potpun – francuska salata nezaobilazna je klasika koja nas odmah vraća u djetinjstvo, kad se miris kuhanog povrća i svježeg majoneza širio iz kuhinje. Ova jednostavna, ali raskošna salata savršeno se slaže s kuhanom šunkom, pečenicom, jajima i domaćim kruhom.
Sastojci za francusku salatu: 500 g krumpira, 300 g mrkve, 200 g graška (svježi ili smrznuti), 4 kisela krastavca (sitno nasjeckana), 1 jabuka (kisela, npr. Granny Smith, oguljena i naribana), 4 žlice kiselog vrhnja, 4 žlice majoneze (ili po ukusu), 1 žličica senfa, sol i papar po ukusu, sok od pola limuna (po želji)
Priprema: Krumpir i mrkvu operite, ogulite i narežite na sitne kockice. Grašak ostavite cijeli. Sve skuhajte u blago posoljenoj vodi dok ne omekša, ali pazite da se ne raskuha. Ocijedite i pustite da se potpuno ohladi. Nasjeckajte kisele krastavce i naribajte jabuku. Jabuku možete lagano nakapati limunovim sokom da ne potamni. U velikoj zdjeli pomiješajte kuhano povrće, krastavce i jabuku. Dodajte majonezu, kiselo vrhnje i senf, te začinite solju i paprom. Po želji dodajte još limunovog soka ako volite svježiji okus. Dobro promiješajte i ostavite u hladnjaku barem 2 sata da se okusi povežu.