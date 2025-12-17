Je li i vaša među njima? Ovo je 9 obrazaca ponašanja po kojima ćete prepoznati toksične majke
Odgoj u sigurnoj i toploj obitelji nešto je što svatko zaslužuje, ali nažalost nisu svi te srećeda dožive baš to. Ponekad dijete odrasta uz skrbnike koji nisu spremni za roditeljsku ulogu pa u kući nastaju toksični obrasci umjesto zdravih odnosa. Takva dinamika često se prenosi i u odraslu dob te utječe na samopouzdanje, osjećaj sigurnosti i odnose s drugima, piše Best Life.
Stručnjaci za mentalno zdravlje objašnjavaju da je 'toksična majka' najčešće ona koja svoje potrebe stavlja ispred djetetovih, pri čemu njezino ponašanje šteti emocionalnoj i psihološkoj dobrobiti djeteta. Kažu i kako su za takve roditelje karakteristični određeni obrasci ponašanja. Ovo je 9 znakova koji otkrivaju 'toksične majke'.
Stalne kritike: Jedan od najuočljivijih znakova je neprestano omalovažavanje i teška kritika, čak i oko sitnica. Kritike mogu obuhvatiti sve, od vaših izbora do načina na koji živite ili odgajate vlastitu djecu. S vremenom to stvara jaku sumnju u sebe i otežava donošenje zdravih odluka.
Uspoređivanje s drugima: Ako nije direktno kritična, može vas spuštati kroz usporedbe s braćom i sestrama, vršnjacima ili čak nepoznatim ljudima. Usporedbe su često formulirane tako da umanjuju vašu vrijednost i šalju poruku da 'niste dovoljno dobri', što uništava samopouzdanje.
Omalovažavanje ili odbacivanje vaših osjećaja: Čak i kad uspijete nešto podijeliti, može reagirati hladno, nezainteresirano ili porukom da pretjerujete. Takve reakcije djetetu šalju signal da su emocije 'nevažne' ili 'pogrešne'. Posljedica može biti osjećaj da se ne možete osloniti na pomoć i da ubuduće ne trebate tražiti podršku.
Ne daje vam prostor da govorite: U razgovoru često dominira i priča bez prestanka, dok se na vas ne osvrće. Umjesto znatiželje za vaše doživljaje, fokusirana je na sebe i svoje potrebe. To je znak odnosa u kojem se djetetove potrebe sustavno guraju u stranu.
Vješto emocionalno manipuliranje: Česte taktike su nabijanje krivnje, pasivna agresija ili glumljenje žrtve kako bi dobila kontrolu. Poruke su često postavljene tako da se vi osjećate odgovorno za njezine emocije. To može dovesti do uvjerenja da morate mijenjati svoje ponašanje ili se izolirati.
Uplitanje u vaše odnose: Može stvarati konflikte s vašim partnerom, sramotiti, umanjivati ili rušiti odnos zahtjevima za pažnjom u neprikladnim trenucima. Često prelazi granice i ubacuje se u vaše probleme, a zatim se pravi zbunjeno kada je suočite s time. Cilj je zadržati osjećaj posjedovanja i kontrole nad vama.
Nepredvidive promjene raspoloženja: Njezine reakcije mogu biti intenzivne i teško predvidive, pa nikad ne znate na čemu ste. Zbog tog stalnog opreza dijete može razviti tjeskobu, strah ili pretjeranu budnost. U praksi to često znači hodanje po jajima i stalno prilagođavanje.
Njezina ljubav je uvjetovana: Umjesto stabilne, bezuvjetne privrženosti, nježnosti ima samo kad ispunite očekivanja ili se ponašate 'kako treba'. Dijete tako uči da ljubav mora zaslužiti i da vrijedi samo kad je 'dobro'. To može ostaviti dubok osjećaj nedovoljnosti i nesigurnosti.