Odite u šetnju nakon večere i ispuštajte vjetrove: 'Tako možete umanjiti rizik od dijabetesa'

No, stručnjaci kažu da je odlazak u šetnju nakon večere kako biste potaknuli ispuštanje vjetrova zapravo izuzetno korisno. Ne samo da može ublažiti nadutost i probavne smetnje, već također potiče mršavljenje. Štoviše, šetnja za ispuštanje vjetrova, mogla bi smanjiti i rizik od dijabetesa.

Ovakvu šetnju mogli bismo definirati kao hodanje od 20 minuta umjerenim tempom nakon večernjeg obroka kako biste pomogli probavi. Čini se da je taj izraz skovala wellness influenserica Mairlyn Smith, koja je o 'fart walkovima' pisala u ožujku 2024, piše The Sun. Rekla je da njezine šetnje nakon večere uvijek pokreću stvari dolje. U viralnom videu, Mairlyn, poznata kao @mairlynthequeenoffibre, rekla je: "Odlazak u 'fart walk' nakon večere je nešto što će vam pomoći da lijepo starite. Moj suprug i ja gotovo svake večeri idemo u ovakvu šetnju nakon večere. Otprilike 60 minuta nakon što smo jeli, obujemo tenisice i idemo.”

Mogu li ove šetnje stvarno poboljšati vaše zdravlje?

Kao i mnoge tvrdnje na TikToku, možda ste ovo čuli i pomislili: "Nema šanse. Ali odlazak u 'fart walk' doista može pružiti neke dobrobiti. Dr. Chun Tang, liječnik opće prakse i medicinski direktor u Pall Mall Medicalu, rekao je: "Odlazak u šetnju nakon obroka zdrava je navika i može vam pomoći da se osjećate odlično. Kada hodate nakon jela, pokrećete probavu potičući gastrointestinalni trakt i također održavate razinu šećera u krvi stabilnijom. Otpuštate endorfine koji podižu raspoloženje. Prednosti šetnje nakon obroka uključuju bolju probavu, stabilniju kontrolu šećera u krvi, poticanje vašeg metabolizma i poboljšanje raspoloženja. Također može pomoći u ublažavanju nadutosti, sprječavanju naglih skokova šećera u krvi i smanjenju rizika od razvoja dijabetesa tipa 2."

Naravno, također će vam pomoći da ispustite plin. "Hodanje nakon obroka zapravo može pomoći u oslobađanju plinova potičući oslobađanje zarobljenog zraka", dodao je. "Iako šetnja možda nije čarobni ključ za 'divno starenje', ona svakako podržava zdravlje srca, što igra veliku ulogu u održavanju zdravlja dok starite." Također je dobro poznato da je hodanje odličan način za mršavljenje. James Barr, osobni trener u Fitness Firstu, rekao je: "Iako trčanje sagorijeva više od dvostruko više kalorija po minuti, hodanje se ne smije zanemariti. Redovite šetnje mogu pomoći u održavanju težine, smanjenju krvnog tlaka, poboljšanju snage mišića i fleksibilnosti te povećanju vaše ukupne izdržljivosti. Dodatno, izlaganje suncu može pomoći vašem tijelu da proizvodi vitamin D, koji je ključan za zdravlje kostiju i imunološku funkciju."

U prosjeku, 30-minutna šetnja sagorijeva oko 100 do 200 kalorija - iako to uvelike ovisi o vašoj težini, rekao je James. "Ako se krećete brzim tempom i prijeđete oko 1,5 kilometara za 12 minuta, sagorjet ćete 8,3 kalorije po minuti", dodao je. "Međutim, ako više volite laganu šetnju i trebate 20 minuta da stignete do kafića ili pošte udaljenih oko 1,5 km, sagorjet ćete pet kalorija po minuti. Starijim osobama može biti teže sagorjeti onoliko kalorija koliko to mogu mlađi.”

James procjenjuje da žena srednje građe od 40 godina može očekivati ​​da će sagorjeti između 90 i 110 kalorija u pola sata. Malo stariji muškarac s prekomjernom težinom sagorjet će 120 do 150 kalorija tijekom 30-minutne šetnje, dodao je.

Hodanje u bilo koje doba dana daleko je bolje nego nikako. Dr. Matthew Kampert, liječnik sportske i preventivne medicine u Cleveland Clinic, rekao je za PEOPLE: "Ono što bih istaknuo je da je hodanje korisno. Zato to učinite rano ujutro, ako vam to bolje odgovara rasporedu.”

