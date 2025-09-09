Od raka do srčanih oboljenja: Ovo su šokantne posljedice koje alkohol ostavlja na vašem tijelu

Uništava srce, razara mozak i truje jetru – a milijuni i dalje vjeruju da je pokoja čaša vina ili krigla piva bezopasna. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) danas jasno poručuje: ne postoji sigurna razina konzumacije alkohola. Alkohol je klasificiran kao kancerogen Grupe 1 – ista kategorija kao i duhan – i povezuje se s najmanje sedam vrsta raka, piše Daily Mail. Čak i lagano ili umjereno pijenje povećava rizik od bolesti srca, oštećenja jetre, depresije i brojnih drugih zdravstvenih problema. Ipak, dobra vijest je da šteta nije trajna – prestanak ili barem smanjenje unosa alkohola donosi koristi od glave do pete.

Bolji san i mentalno zdravlje: Čašica pred spavanje možda uspava, ali to nije kvalitetan san. Alkohol remeti moždane neurotransmitere, uzrokuje loše raspoloženje i umor. Nakon prestanka, promjene dolaze brzo – neki već unutar nekoliko dana spavaju mirnije, a u mjesecima koji slijede vraćaju se energija i koncentracija.

Probava bez žgaravice: Alkohol iritira želudac i uzrokuje refluks. Prestanak često već u prvim danima donosi olakšanje i mirniju probavu.

Zdravije srce: Alkohol podiže krvni tlak, povisuje loš kolesterol i potiče upale koje povećavaju rizik od ugrušaka. Dobra vijest je da se srce počinje oporavljati već od prvog dana bez alkohola.

Mozak koji ponovno radi u vašu korist: Kao depresant i neurotoksin, alkohol smanjuje moždano tkivo, slabi pamćenje i motivaciju. Dugotrajnija apstinencija vraća kemijsku ravnotežu mozga, poboljšava koncentraciju i smanjuje rizik od demencije.

Jetra diše lakše: Jetra obrađuje jedno piće po satu, a svaki višak opterećuje je i stvara masne naslage. Dugoročno to vodi do ciroze i raka jetre. Ipak, čak i djelomično smanjenje unosa alkohola značajno smanjuje rizike.

Manji rizik od raka: Svako piće povećava rizik, čak i ono “samo jedno” tjedno. Alkohol se povezuje s rakom dojke, jetre, crijeva, usta i grla. Dobra vijest je da dulja apstinencija taj rizik stalno smanjuje.