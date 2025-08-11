Liječnica je otkrila kada je vrijeme za zadnju čašu alkohola: 'Inače ćete si uništiti san'

Alkohol je piće koje mnogi najčešće konzumiraju navečer, često kao način opuštanja nakon dugog dana. Međutim, iako na prvi pogled može djelovati umirujuće, pijenje alkohola pred spavanje može ozbiljno narušiti kvalitetu sna. Upravo ta večernja konzumacija često izaziva probleme s nesanicom, isprekidanim snom i osjećajem umora ujutro, što dugoročno može negativno utjecati na naše zdravlje i dobrobit. Liječnica je otkrila vrijeme kada biste trebali prestati piti navečer ako se nadate dobrom snu.

Ako imate planove za čašu vina ili koktel nakon večere, dr. Victoria Hayes, liječnica opće prakse specijalizirana za zdravlje sna, rekla je da biste trebali preispitati svoju odluku. Osim toga, čak i ako ste kod kuće, jedno piće moglo bi poremetiti vaše vrijeme za spavanje, piše Daily Express. Dr. Hayes je rekla da ispijanje alkoholnih pića nakon 19 sati može tiho sabotirati vaš san i dobrobit. Čak i jedno piće preblizu vremena za spavanje može poremetiti sposobnost vašeg tijela da se oporavi, odmori i resetira, upozorila je.

Možda ćete brže zaspati nakon pića, ali prema dr. Hayes, upravo je to problem. "Alkohol blokira REM san, duboki, obnavljajući dio ciklusa spavanja na koji se vaš mozak oslanja za pamćenje, raspoloženje i obradu informacija", objasnila je. Iako alkohol u početku djeluje kao sedativ, njegovo djelovanje prestaje kasnije tijekom noći, uzrokujući isprekidani san, ubrzani rad srca i plitak odmor. Vjerojatnije je da ćete se probuditi u ranim jutarnjim satima, osjećati se neosvježeno i sljedeći dan osjećati pospanost ili tjeskobu.

Učinak je najizraženiji kada se alkohol konzumira u razdoblju od tri sata prije spavanja. Pijenje može smanjiti REM fazu sna, posebno u drugoj polovici noći, i može povećati broj otkucaja srca u mirovanju tijekom spavanja. Osim toga, alkohol pogoršava i simptome hrkanja i apneje u snu. Dr. Hayes je zato savjetovala prestanak unosa alkohola do 19 ili 20 sati, ovisno o vašem uobičajenom vremenu za spavanje.

"Dajte svom tijelu dovoljno vremena da ga metabolizira prije spavanja. To je najbolji način da uživate u piću bez ugrožavanja oporavka. Ako ćete piti, učinite to ranije i birajte piće koje vaše tijelo može podnijeti. Inače, jednu sat opuštanja mijenjate za noć lošeg oporavka", zaključila je dr. Hayes.