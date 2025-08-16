Planirate u noćni izlazak? Ovu hranu trebate izbjegavati prije konzumiranja alkohola

Noćni izlazak u grad jedna je od životnih radosti, ali jutro nakon može biti noćna mora ako ste malo previše popili i niste se dobro pripremili za to. Postoje neki načini na koje možete pokušati izbjeći "lupanje" u glavi i mučninu nakon noćnog izlaska. Da biste pokušali zaustaviti mamurluk prije nego što uopće počne, postoje neke namirnice kojih biste se, kako tvrde stručnjaci, trebali apsolutno kloniti prije nego krenete van, piše Mirror.

Izvršni direktor Whisky Mastersa, Daniel Ufland, zna ponešto o piću i rekao je da ako organizirate obroke prije zabave i pazite što jedete dok ste vani, možete ostaviti mamurluk iza sebe. "Na vrhu mog popisa hrane koju treba izbjegavati prije dugog konzumiranja alkohola su slane grickalice, slatka hrana i mliječni proizvodi. Konzumiranje tih stvari prije druženja s prijateljima može biti gore od neugodnosti nakon toga", rekao je Ufland.

Stvari poput kokica, pereca i čipsa primamljiv su međuobrok nakon što popijete nekoliko čašica, no mogle bi vaše sljedeće jutro učiniti mnogo izazovnijim. To je zato što sol doprinosi dehidraciji na sličan način kao i alkohol. "Konzumiranje previše slanih grickalica također može dovesti do nadutosti i zadržavanja tekućine. To sprječava vaše tijelo da učinkovito izbaci alkohol i može pogoršati simptome mamurluka sljedeći dan", objasnio je Ufland.

Slatka hrana i ugljikohidrati poput tjestenine i kruha također mogu pogoršati učinke alkohola jer vaše tijelo pretvara ugljikohidrate u šećer. To može uzrokovati porast i pad razine šećera u krvi. "Ova brza promjena može imati veliki utjecaj na to kako se osjećate dok pijete. Nagli pad šećera u krvi može učiniti da se osjećate umorno, ošamućeno ili da ste osjetljiviji na učinke alkohola", rekao je izvršni direktor.

Treća stvar koju Daniel preporučuje da se odreknete prije noćnog izlaska su mliječni proizvodi poput jogurta, sira i mlijeka jer oni mogu usporiti probavu i tako uzrokovati zadržavanje alkohola u želucu dulje nego inače, što može iritirati želučanu sluznicu i dovesti do mučnine ili nadutosti. Osim toga, masti i bjelančevine u mliječnim proizvodima mogu odgoditi apsorpciju alkohola, uzrokujući odgođeni početak njegovih učinaka i čineći vašem tijelu veći izazov za obradu alkohola. To u konačnici može dovesti do jačeg mamurluka sljedeći dan.

Dakle, što možete jesti ako želite izbjeći mamurluk? Ufland je rekao da riba poput lososa, koja je bogata proteinima i zdravim mastima, može pomoći, kao i hrana bogata kalijem poput banana, špinata i avokada. No, najbolja stvar koju možete učiniti da zaustavite mamurluk je da pijete umjereno. Nemojte pretjerivati s alkoholom ​​i pobrinite se da ste hidrirani dok ga pijete.

Izmjenjivanje vode sa svakim alkoholnim pićem dobro je pravilo koje će vas lako provesti kroz noć i sljedeći dan. "U konačnici, predlažem pažljiv pristup jelu prije nego što počnete piti i pijte umjereno. Raditi ove stvari može pretvoriti konzumaciju alkohola u promišljenu, ugodnu i društvenu aktivnost", zaključio je.