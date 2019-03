Novi viralni trend: Svaki put kad bacite ove tenisice past će na istu stranu!

Imate li "vansice"? Sada biste mogli požaliti ako nemate.

Na Twitteru je pokrenut novi trend bacanja tenisica u zrak. I to ne bilo kojih. Vansica. Razlog? Tvrdnja da će uvijek pasti okrenute prema gore.

Jedna je korisnica te društvene mreže @Ibelievthehype iz Michigena, u subotu objavila video na kojem je vidljivo kako baca par tenisica u zrak i onepadaju na tlo okrenute prem agore. I tvrdi: To će se dogoditi svaki put.

I zbog znatiželje mnogih, bacanje vansica u zrak postao je trend. Ili barem izazov #VansChallenge.

Stotine ljudi prihvatili su ideju da i sami otkriju radi li se o pukoj slučajnosti ili konstanti da tenisice uvijek padnu okrenute prema gore.

Njena je objava u kratkom roku "zaradila" preko 200 tisuća lajkova te je podijeljena 72 tisuće puta. Više od sedam tisuća komentara ostavljeno je na njen video, a brzo su se i drugi korisnici odlučili iskušati u ovom izazovu i počeli objavljivati videe sa svojim rezultatima, odnosno, tenisicama na tlu.

So I felt y’all were throwing them to soft so I went outside and.. pic.twitter.com/7LS5EI55Lu