Zašto se parovi u dugim vezama manje seksaju? Terapeutkinja otkrila iznenađujuću teoriju o sigurnosti

Svi znamo za fazu medenog mjeseca - upoznate nekoga, ta osoba je nevjerojatna, nikad se prije niste tako osjećali, a povrh svega, i ona osjeća isto prema vama. Slijedi idilično razdoblje u kojem ste potpuno izgubljeni jedno u drugome, dok su stvarnost i svakodnevna životna rutina gurnuti u stranu, barem na neko vrijeme. U tom početnom zanosu, nesavršenosti partnera djeluju simpatično, još se niste toliko dobro upoznali da biste upali u kolotečinu ili se osjećali sputano. Sve je jednostavno i lako, a tu je i seks. Puno, puno seksa. To traje nekoliko mjeseci tijekom kojih jedva da prođe dan, a da si međusobno ne trgate odjeću, isprobavate akrobatske poze i ne ostavljate neiskorištenom ijednu prostoriju u kući.

No, kako mjeseci prolaze, strast se polako počinje gasiti. I dalje ste privrženi jedno drugome, ali to više nije ono isto divlje prepuštanje kao na početku. Mnogi pretpostavljaju da je razlog tome rutina, navika ili jednostavno dosada. One navike koje su isprva bile preslatke sada postaju iritantne, oboje ste umorni ili jednostavno niste raspoloženi. Istraživanja potvrđuju da je smanjenje seksualne želje česta pojava, a jedna studija objavljena u magazinu BMJ Open pokazala je da je čak 34 posto žena i 15 posto muškaraca prijavilo slab interes za seks. Problem je, prema toj studiji, bio najizraženiji upravo kod žena u dugim vezama.

Ipak, somatska terapeutkinja Briony Montgomery ima drugačiju teoriju koja sugerira da bi smanjenje strasti zapravo mogao biti dobar znak za vezu u cjelini. Kako prenosi LADbible, njezina teorija glasi da kada se počnete osjećati potpuno sigurno s nekim, to zapravo može smanjiti vašu želju. Razlog leži u tome što vaše tijelo, koje je prethodno neprestano skeniralo okolinu u potrazi za nepoznatim i potencijalno opasnim stvarima, sada više nema što otkriti. No, ono i dalje nastavlja sa skeniranjem, što vas u konačnici čini manje sklonima akciji. "Kada vaše tijelo neprestano provjerava što bi moglo poći po zlu, vrlo je teško prepustiti se užitku", objasnila je Montgomery.

Ova se teorija poklapa i s drugim psihološkim objašnjenjima koja govore o hormonalnim promjenama unutar veze. Na početku, mozak je preplavljen hormonima sreće poput dopamina i serotonina, što potiče euforiju i snažnu seksualnu želju. S vremenom, kako veza prelazi u fazu privrženosti i sigurnosti, dominaciju preuzima oksitocin, poznat kao "hormon maženja". On stvara osjećaj povjerenja i bliskosti, ali istovremeno može smanjiti intenzitet strasti. Neki stručnjaci ističu da je za održavanje seksualne želje potrebna određena doza distance i misterije, a to u zajedničkom životu prirodno slabi.

Osim psiholoških i hormonalnih faktora, ne smijemo zanemariti ni utjecaj svakodnevnog života. Obveze, briga o djeci i financijski pritisci značajno utječu na libido. Stres je prepoznat kao jedan od glavnih "ubojica" seksualne želje jer povišena razina hormona stresa, kortizola, može inhibirati proizvodnju testosterona, ključnog hormona za libido kod oba spola. Seksualna terapeutkinja Dubravka Gladoić Håkansson također ističe da rutina i svakodnevne obaveze često postaju nepremostiva prepreka intimnosti, pretvarajući spontanost u još jednu stavku na popisu zadataka. Uz to, tu su i biološki faktori, poput hormonalnih promjena kod žena tijekom ciklusa, trudnoće ili menopauze, ali i postepenog pada testosterona kod muškaraca s godinama.

Dobra vijest je da rješenje postoji. Psihologinja Taash Balakas sugerira da si dopustite osjećati se sigurno u vezi, jer upravo to suzbija tjeskobu koja može biti kočnica za intimnost. Razumljivo je da se možete brinuti hoće li vas partner napustiti, hoće li se dogoditi nešto loše ili se previše oslanjate na jednu osobu. No, dopuštanje tih osjećaja sigurnosti i ranjivosti uklanja tjeskobu i stvara romantičniju atmosferu. "Omekšati ne znači izgubiti svoju neovisnost. To znači dopustiti si iskusiti brigu bez pretpostavke da će ona nestati", rekla je za VICE. Stručnjaci naglašavaju da je otvorena komunikacija o seksualnim potrebama i željama ključna za prevladavanje problema, jer je emocionalna bliskost često preduvjet za fizičku strast.