Kuće za odmor, domaći okusi i vinske priče: Doživljaj više u srcu prirode

Ako vam je dosta gužve, stresa i pretrpanih itinerara, Bjelovarsko-bilogorska županija čeka vas širokih ruku i puna srca. Ovdje vrijeme teče sporije, obroci su duži, priroda je bliže, a život ima kompletno drugačiju drugu dimenziju od one na koju smo naviknuli dok jurimo kroz vlastiti ludi tempo. U proljeće ovaj kraj posebno buja sadržajima, bojama i događanjima, ali istovremeno zadržava nešto jedinstveno: miran boravak u čistoj prirodi, daleko od buke, blizu šume, raskošnih brežuljaka, plodnih vinograda i domaće kuhinje koja miriši na djetinjstvo.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Odmor daleko od gužve

Da bi se kvalitetno odmorili, nije dovoljno doći na jedan dan. Poželjno se smjestiti negdje i upijati tišinu i jedinstveni prirodni zen a kad se baterije napune, krenuti u istraživanje.

Planiranje odmora u kućama za odmor smještenim u prirodi zato nije nužno povlačenje, već ulaganje u vlastiti mir. Boravak izvan gradske vreve, u zelenilu, tišini i čistom zraku, smanjuje stres, vraća energiju a buđenje bez buke, zvuk vjetra kroz lišće, mirisi domaće kuhinje, dragocjeni su trenuci povratka sebi.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovarsko-bilogorska županija idealna je za takav doživljaj. Vina, sirevi, med, likeri, craft piva, domaća hrana i tišina koju povremeno prekine rika jelena ili brzi kas konja, stvaraju prizore za pamćenje. Tu su vrhovi blagih planina, guste šume, mekane livade i staze koje vode prema kušaonicama punima zaboravljenih okusa. Magija prirodnog, nepoznato u poznatom. Gradovi koji su spoj vinograda, prirode i pozornice u jednom.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Taj tihi luksuz prirode

Za boravak bez kompromisa tu su kuće za odmor Lea, Iva, Ana i Matić, četiri lijepe blizanke koje spajaju udobnost, eleganciju i prirodu. Svijetli prostori, drveni podovi, moderan namještaj, pogled na zelenilo i dodatni sadržaji poput jacuzzija, saune, fitness dvorane i prostrane okućnice podižu iskustvo boravka na višu razinu. Nakon dana provedenog na biciklu, u šetnji ili obilasku vinarija, povratak u kuću znači pravo opuštanje: kamin, terasa, knjiga, roštilj u dvorištu i djeca koja bezbrižno uživaju u igri.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Relax&Wine house Klara , smještena na moslavačkim brežuljcima, diše punim plućima prirode. Vinogradi, voćnjaci i zvuci divljine okružuju ovu oazu mira, a bazen, sauna, hidromasažna kada, terasa i domaći vinski podrum stvaraju idealnu kulisu za one koji žele iznova naučiti kako izgleda istinski mir. Ovdje možete kušati graševinu, chardonnay, frankovku ili muškat žuti i jednostavno usporiti.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Kuća za odmor Draclin na obroncima pored Bjelovara djeluje poput male privatne vile, i to samo vaše. Veliko imanje, ograđen vrt, grijani bazen, vanjski kamin i igraonica za djecu čine je odličnim izborom za obiteljski odmor, dok okolne pješačke i biciklističke staze vode kroz netaknuti krajolik.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Kuća za odmor Špoljar savršena je za veća društva i obiteljska okupljanja, s dovoljno prostora za igru, smijeh, kuhanje i odmor.





Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Kuća za odmor Vida 5*

Na blagim brežuljcima Moslavačke gore smjestila se Kuća za odmor Vida , mirno i relaksirajuće mjesto za bijeg od svakodnevice i povratak prirodi. Pogled seže sve do Medvednice, Kalnika, Ivanščice i Bilogore, dok okolne stoljetne šume kriju stare gradine i utvrde poput Garića, Košutgrada i Jelengrada.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

U blizini možete posjetiti imanje obitelji Salaj, farme jelena, koza i ovaca, uživati u lokalnim manifestacijama, domaćim moslavačkim specijalitetima, šetnicama, jahanju i biciklističkim stazama. Iz Zagreba se stiže za oko 40 minuta umjerene vožnje, a iz Bjelovara za oko 30 minuta do Čazme.

Villa My Life spaja rustikalni šarm i suvremeni komfor, od udobnih soba i dnevnog boravka s kaminom do vrta, terase i bazena koji pozivaju na opuštanje.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Pivske priče i uspomene sa darežljivih tanjura

Osim opcija vrlo kvalitetnog odmora, ovaj kraj je i savršeno mjesto za pronaći dobru hranu, vrhunsko pivo, vino i priče koje se pamte. Daruvar u tome ima posebno mjesto. Gastronomska ponuda grada oblikovala se kroz projekt 6-i elementi, priču o jelima koja jačaju imunitet i povezuju hrvatsku i češku kulinarsku tradiciju. U gradu poznatom po zdravstvenom turizmu, pivima, povijesti i posebnoj atmosferi, hrana postaje dio identiteta destinacije.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Tu je i Pivovara Daruvar, jedan od najznačajnijih simbola grada, osnovana 1840. godine na imanju grofa Jankovića. Budući da od osnutka do danas djeluje na istom mjestu, slovi za najstariju pivovaru u Hrvatskoj.

Priča o Staročeškom počinje 1893. godine, a craft linija 5th Element , nastala 2014., donosi suvremeni pivski doživljaj inspiriran hmeljem, sladom, vodom, kvascem i petim elementom, ljubavlju. Posjetitelji mogu doživjeti različite Pivske priče, od obilaska pivovare i kušanja piva do programa koji spajaju craft pivo, sir, čokoladnu tortu, pivske pogačice i posebne večere koje kreiraju nezaboravne uspomene.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Vinodar – svečanost vina

A proljeće u Daruvaru posebno slavi dobro vino. Od 30. svibnja do 7. lipnja 2026. održava se slavni Vinodar. Daruvar tako ponovno postaje srce vinske priče kroz Vinodar, najpoznatiju tradicionalnu manifestaciju posvećenu vinarima, vinogradarima i bogatoj baštini ovog kraja.

Foto: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Program donosi Wine&Walk, vinske kušaonice, službeno otvorenje s Međunarodnom izložbom ocijenjenih vina, Vinodarski sajam tradicionalnih proizvoda i rukotvorina te brojne zabavne sadržaje za sve generacije. Uz preukusne domaće proizvode, čaše daruvarskih vina i živu atmosferu grada koji pulsira u bogatom ritmu brojnih sadržaja, posjetitelje očekuju koncerti, među kojima se ističu Parni Valjak i Jelena Rozga, što Vinodar čini odličnom pozivnicom za proljetni vikend u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Bjelovarsko-bilogorska županija najbolje se otkriva onda kad priroda buja, stolovi se uvijek hitro pune domaćim okusima, čaše vinom i pivom, nađe se razlog za nazdraviti životu i najdražima a proljeće se kao svila prospe po ovoj nevjerojatno zelenoj županiji u kojoj se redovno i popije i kuša i istraži i osjeti - nezaboravni doživljaj više.

Kuće za odmor

Tzbbz.hr

Facebook

Instagram

YouTube