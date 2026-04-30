premium beauty retailer

Douglas parfumerije otvorile najveću poslovnicu u regiji

Nova poslovnica u centru Mall of Split donosi proširenu ponudu brendova i naglasak na cjelovito beauty iskustvo

Jedan od vodećih europskih premium beauty retailera, Douglas, otvorio je svoju najveću poslovnicu u regiji u trgovačkom centru Mall of Split, donoseći novo odredište za sve ljubitelje ljepote i suvremenog beauty iskustva.

Na više od 380 četvornih metara, prostor je osmišljen kao mjesto na kojem se kupnja pretvara u iskustvo — od pažljivo odabranog asortimana do modernog uređenja koje prati globalne trendove u beauty retailu. Ponuda obuhvaća širok raspon kategorija, od nezaobilaznog make-upa, skincarea i njege kose do mirisa i niche brendova, uz poseban naglasak na premium segment i novitete koji do sada nisu bili dostupni na ovom tržištu.

Douglas parfumerije
Foto: Douglas parfumerije

Svečano otvorenje okupilo je brojne uzvanike: od predstavnika medija i partnera do influencera i poznatih Splićana koji su među prvima imali priliku istražiti prostor i doživjeti novi koncept poslovnice.

Uz sam asortiman, važan dio ponude čine i beauty usluge koje dodatno naglašavaju pomak prema personaliziranom pristupu kupcu. Posjetiteljima su na raspolaganju profesionalni make-up i skincare tretmani, frizerski salon, kao i edukativni koncepti poput Make-up i Skincare škole — Douglas formati koji su se već uspješno etablirali među kupcima.

Douglas parfumerije
Foto: Douglas parfumerije

Nova poslovnica donosi i prošireni portfelj brendova. Među njima se ističe Kiehl’s, koji se ovim otvorenjem po prvi put uvodi u ponudu Douglas parfumerija, dok su kupcima dostupni i renomirani brendovi luksuzne njege kože poput La Mer, Babora i Decléora, kao i Rituals, poznat po spoju njege i opuštajućih wellness rituala.

U segmentu njege kose dostupni su premium i profesionalni brendovi poput Kérastase, Leonor Greyl, LolaVie i Typebea, dok make-up ponudu čine popularni i trendovski brendovi poput About-Face, Morphe, Mulac i e.l.f. Cosmetics, dostupni ekskluzivno u Douglas parfumerijama.

Ponuda mirisa i lifestyle brendova dodatno je proširena imenima poput Miu Miu, Orabella i Balmain, dok Collistar ostaje jedan od prepoznatljivih klasika u ponudi.

Douglas parfumerije
Foto: Douglas parfumerije

Posebno mjesto unutar poslovnice zauzima Dolce & Gabbana Make-up, koji je predstavljen kroz istaknuti brend corner i dostupan isključivo na ovoj lokaciji, dodatno naglašavajući premium karakter ponude.

Nezaobilazan dio ponude čini i Douglas Collection, vlastiti brend Douglas parfumerija koji donosi suvremeni pristup ljepoti kroz pažljivo razvijene proizvode visoke kvalitete.

Kolekcija obuhvaća make-up, skincare i beauty dodatke, nudeći promišljenu kombinaciju kvalitete, funkcionalnosti i suvremenog dizajna.

Douglas parfumerije
Foto: Douglas parfumerije

„Ova poslovnica važan je korak u našem daljnjem razvoju i potvrda smjera u kojem gradimo Douglas — s jasnim fokusom na vrhunsko korisničko iskustvo. Naš cilj je ponuditi više od same kupnje, stvarajući prostor u kojem kupci mogu istraživati, učiti i uživati u svijetu ljepote“, izjavila je Adrijana Bokan, CEO Douglas Adriatic Cluster.

Otvorenjem ove lokacije Douglas dodatno potvrđuje svoju poziciju jednog od ključnih odredišta za ljepotu, kroz spoj pažljivo odabranih brendova, usluga i suvremenog prostora.

Ženske tenisice
sportski stil

Ženske tenisice - je li sportska udobnost postala stalni dio kanona moderne elegancije?

Ženske tenisice - je li sportska udobnost postala stalni dio kanona moderne elegancije?

