Sedam različitih tipova: Psiholozi otkrili što način na koji konzumirate alkohol govori o vama

U mnogim kulturama, kao i u našoj, alkohol je neizostavan dio društvenih okupljanja. Obiteljske proslava, večer i rođendani često su druženja u koja je uključena i pokoja čašica vina, gemišta ili nekog drugog alkoholnog pića. Iako je takvo ponašanje za mnoge dio svakodnevice, stručnjaci upozoravaju da način na koji ljudi posežu za alkoholom može otkriti mnogo o njihovim navikama i emocionalnom stanju. Za neke je piće tek dodatak druženju i opuštenoj atmosferi, dok ga drugi povezuju s opuštanjem nakon napornog dana ili ga koriste kao način suočavanja sa stresom i negativnim emocijama.

Psiholog Phil Macleod objašnjava da među osobama koje konzumiraju alkohol postoji nekoliko prepoznatljivih obrazaca ponašanja, prenosi Daily Mail. Ti obrasci ne odnose se samo na količinu alkohola koju osoba konzumira, nego i na razloge zbog kojih to čini. U nekim slučajevima alkohol je tek dio društvenog života, dok kod drugih može postati način suočavanja s negativnim emocijama ili svakodnevnim pritiskom.

Društveni tip: Jedna od najčešćih skupina su oni koji alkohol konzumiraju gotovo isključivo u društvu drugih. Za njih je piće dio druženja, izlazaka i proslava, a rijetko posežu za njim kada su sami. Takve osobe alkohol najčešće povezuju s pozitivnim iskustvima poput opuštenih razgovora i dobre atmosfere, ali problem može nastati kada se gotovo svako okupljanje automatski povezuje s pićem. Također, alkohol koriste kako bi si ublažili paniku i anksioznost u društvenim situacijama i lakše se opustili. U tom slučaju alkohol postaje neizostavan dio društvenih situacija, a njegova uzastopna konzumacija problematična.

Vikend-tip: Druga skupina su ljudi koji tijekom radnog tjedna gotovo uopće ne piju, ali vikendom znaju konzumirati znatno veće količine alkohola. Ova navika često je povezana s idejom „opuštanja nakon posla”. Nakon napornog tjedna žele zaboraviti obaveze i stres, a vikend im je vrijeme za zabavu i opuštanje. Iako vikend tipovi alkohol konzumiraju periodično, pretjerivanje i u tom obliku može imati ozbiljne posljedice za mentalno i fizičko zdravlje.

Rutinski tip: Za neke pojedince alkohol postepeno postane dio svakodnevice. Čaša vina uz večeru, pivo nakon posla ili drugo piće na kraju dana postanu dnevna rutina. Takav obrazac često ne izaziva zabrinutost jer se količina alkohola čini relativno malom, a konzumacija je redovita i predvidljiva. Baš zato ovaj tip pretjerane konzumacije može proći gotovo nezapaženo. Međutim, stručnjaci upozoravaju da redovito posezanje za alkoholom, čak i u manjim količinama, s vremenom može prerasti u naviku koju je teško promijeniti, osobito ako osoba počne osjećati da joj je takav ritual potreban kako bi se mogla opustiti i funkcionirati bez stresa.

Emocionalni tip: Alkohol koriste kao način suočavanja s negativnim emocijama. U trenucima stresa, tuge ili frustracije posežu za pićem jer im ono može pružiti kratkotrajan osjećaj olakšanja. Kada osoba počne stvarati poveznicu između pića i emocionalnog olakšanja, postoji rizik da će ga sve češće koristiti u sličnim situacijama, što može dovesti do nezdravog odnosa prema alkoholu. „Umjesto da se suoče s tim osjećajima ili potraže terapiju kako bi ih riješili, problemi se jednostavno zakopavaju u pijesak. Međutim, osoba se ne osjeća kao da je na bilo koji način izgubila kontrolu, to je funkcionalna rutina koju žive”, ističe Macleod.

Tip koji pije iz dosade: Ovaj psiholog ističe da kod nekih osoba konzumiranje alkohola povezano je s osjećajem monotonije ili nedostatka uzbuđenja u svakodnevnom životu. Kada nemaju planove ili im nedostaje aktivnosti, posežu za pićem kako bi razbili rutinu i poboljšali raspoloženje. U početku takvo ponašanje može izgledati bezazleno, no s vremenom može dovesti do češćeg pijenja jer alkohol počinje služiti kao način popunjavanja slobodnog vremena.

Prilagodljivi tip: Postoje i osobe koje piju prvenstveno zato što to radi društvo s kojim su u tom trenu. U mnogim društvenim situacijama, poput poslovnih okupljanja, zabava ili izlazaka, konzumiranje alkohola smatra se uobičajenim dijelom druženja. Zbog toga neki ljudi piju i onda kada zapravo nemaju posebnu želju za alkoholom. Takav obrazac može se razviti postupno jer osoba s vremenom počinje povezivati određene društvene situacije s konzumiranjem alkohola.

Tip koji pije zbog zabave: Posljednja skupina uključuje ljude koji alkohol povezuju s potragom za zabavom i intenzivnim iskustvima. Kod njih je pijenje često dio noćnog života, izlazaka i društvenih događanja. Alkohol se u takvim situacijama doživljava kao način da se pojača osjećaj opuštenosti i zabave. Iako takav obrazac nije nužno problematičan ako je riječ o povremenim prilikama, pretjerivanje može dovesti do zdravstvenih i društvenih posljedica.

Način na koji ljudi konzumiraju alkohol često je povezan s njihovim životnim stilom, emocijama i društvenim okruženjem. Dok je za neke piće tek povremeni dodatak druženju, za druge može postati dio svakodnevice, način za suočavanje s negativnim emocijama, stresom i općim osjećajem nezadovoljstva. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da je važno obratiti pažnju ne samo na količinu alkohola koju konzumiramo, nego i na razloge zbog kojih posežemo za njim. Stručnjaci navode da je prepoznavanje vlastitih navika prvi korak održavanja odgovornog i zdravog odnosa prema alkoholu.