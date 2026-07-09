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UZNEMIRUJUĆI SVRBEŽ

Nije uvijek komarac, a opasnije je nego što mislite: 8 neočekivanih uzroka crvenila i svrbeža koje morate znati

Shuttershock
VL
Autor
Ana Hajduk
09.07.2026.
u 11:25

Svrbež i crvenilo na koži koji nisu posljedica uboda komarca mogu biti znak različitih zdravstvenih stanja, od bezopasnih iritacija do ozbiljnijih bolesti. Prepoznavanje uzroka ključno je za pravilno liječenje i ublažavanje neugodnih simptoma.

Pojava iznenadnog crvenila i svrbeža na koži navodi na zaključak o ubodu komarca. No, kada se kvržice umnožavaju, ne prolaze danima ili se pojavljuju u neobičnim formacijama, uzrok je nešto drugo. Među najčešćim "imitatorima" je koprivnjača ili urtikarija, nagla imunološka reakcija koja se manifestira kao uzdignuti, crveni osip koji intenzivno svrbi i može mijenjati lokaciju. Kako piše Blic, okidači su brojni, od alergija na hranu i lijekove do stresa ili virusnih infekcija. Ne treba zanemariti ni druge insekte - ugrizi buha često se javljaju kao skupine sitnih točkica oko gležnjeva, dok stjenice noću ostavljaju karakteristične tragove u linijama ili cik-cak uzorcima na izloženim dijelovima tijela. Ovi ugrizi također izazivaju snažan svrbež i zahtijevaju rješavanje problema u životnom prostoru.

Ponekad koža reagira na izravan dodir s okolinom. Kontaktni dermatitis je upalna reakcija na iritans ili alergen, poput kemikalija u kozmetici, nikla u nakitu ili određenih biljaka. Manifestira se kao crveni osip koji svrbi, ponekad s mjehurićima, točno na mjestu kontakta. S druge strane, atopijski dermatitis ili ekcem je kronično stanje koje karakterizira izrazito suha, nadražena koža sklona upalama i jakom svrbežu. Ovo stanje, često uvjetovano genetikom, može se pogoršati zbog stresa, znojenja ili izloženosti alergenima. Poseban oblik je dishidrotični ekcem, koji uzrokuje sitne, tekućinom ispunjene mjehuriće na dlanovima i stopalima, a najčešće ga potiču vrućina i stres. Za razliku od akutnih reakcija, ova stanja zahtijevaju dugoročnu njegu i izbjegavanje okidača.

Dok je većina kožnih iritacija bezopasna, neke zahtijevaju oprez i liječničku intervenciju. Šuga, zarazna bolest uzrokovana grinjom koja se ukopava pod kožu, uzrokuje osip i jak svrbež koji se pojačava noću. Lako se prenosi bliskim kontaktom i zahtijeva liječenje ne samo oboljele osobe, već i svih ukućana. Još opasnije stanje je celulitis, bakterijska infekcija dubljih slojeva kože koja može započeti slično ubodu. Ključna razlika je u tome što se kod celulitisa crvenilo brzo širi, koža postaje bolna, vruća na dodir i zategnuta, a često je praćena i povišenom temperaturom. Takvi simptomi su znak za uzbunu i zahtijevaju antibiotike kako bi se spriječile ozbiljne komplikacije poput širenja infekcije u krvotok.

U rijetkim slučajevima, uporan svrbež koji zahvaća cijelo tijelo, i bez vidljivog osipa, može biti signal unutarnjih bolesti. Liječnici takav generalizirani pruritus povezuju s poremećajima u radu jetre ili bubrega, problemima sa štitnjačom, dijabetesom, pa čak i nekim vrstama raka, poput limfoma. Stoga je važno obratiti pažnju na popratne simptome kao što su neobjašnjiv gubitak težine, umor ili noćno znojenje. Iako svaka crvena točkica ne znači najgore, ključno je pratiti promjene. Ako osip postane bolan, širi se, ne prolazi tjednima ili je praćen općim lošim stanjem, potreban je posjet liječniku. Samo ispravna dijagnoza može osigurati odgovarajuće liječenje i vratiti koži prijeko potreban mir.
Ključne riječi
bolest zdravlje osip koža svrbež

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