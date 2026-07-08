Otrovne zmije, izolirana plemena i duhovi prošlosti: 5 najopasnijih otoka na koje apsolutno nitko ne smiju kročiti
U Bengalskom zaljevu, obavijen tajnom, nalazi se otok Sjeverni Sentinel. Dom je Sentinelaca, jednog od posljednjih nekontaktiranih plemena na svijetu, koje žestoko odbija svaki doticaj s civilizacijom. Indijska vlada provodi strogu politiku zabrane posjeta i uspostavila je zonu isključenja od pet kilometara kako bi zaštitila pleme od bolesti, ali i znatiželjnike od njihove poznate netrpeljivosti. Stanovnici otoka, koji ondje žive tisućama godina, svakog uljeza dočekuju lukovima i strijelama. Zabilježeni su i smrtni slučajevi, poput američkog misionara koji je ignorirao sva postojeća upozorenja.
Nedaleko od obale Brazila nalazi se Ilha da Queimada Grande, poznatiji kao Zmijski otok. Ovaj je komad kopna dom zlatne zmije, jedne od najsmrtonosnijih na svijetu, čiji otrov doslovno otapa ljudsko tkivo. Zbog izolacije uzrokovane podizanjem razine mora, zmije su evoluirale razvivši iznimno potentan otrov za lov na ptice. Procjenjuje se da ondje živi i do pet zmija po četvornom metru, što otok čini jednim od najopasnijih mjesta na planetu. Brazilska vlada stoga je strogo zabranila pristup svima osim odabranim znanstvenicima i pripadnicima mornarice, koji moraju imati pratnju liječnika.
U Venecijanskoj laguni, otok Poveglia nosi mračnu i uznemirujuću povijest. Svoju zloglasnu reputaciju stekao je kao karantenska postaja za oboljele od kuge u 18. stoljeću, a vjeruje se da je na njemu trajno pokopano više od 160.000 ljudi. Kasnije, u 20. stoljeću, na otoku je otvorena psihijatrijska bolnica o kojoj kruže jezive legende o okrutnim eksperimentima na pacijentima. Danas je otok napušten i zarastao, a pristup mu je zabranjen, što hrani priče o njegovoj ukletoj prirodi i duhovima koji ga opsjedaju.
Godine 1963. podmorska vulkanska erupcija južno od Islanda iznjedrila je novi komad kopna - otok Surtsey. Od samog početka, ovaj je "novorođeni" otok proglašen prirodnim laboratorijem i zatvoren za javnost. Znanstvenici su ga odlučili ostaviti netaknutim kako bi mogli promatrati prirodni proces kolonizacije, odnosno kako se život samostalno nastanjuje na golom tlu bez ikakvog ljudskog utjecaja. Otok je danas pod zaštitom UNESCO-a, a pristup mu je strogo ograničen na vrlo mali broj istraživača koji moraju slijediti rigorozne protokole kako ne bi kontaminirali ovaj jedinstveni ekološki eksperiment.
Samo 27 kilometara od turističkog Kauaia na Havajima nalazi se Niihau, poznat kao "Zabranjeni otok". Od 1864. u privatnom je vlasništvu obitelji Robinson, koja je obećala očuvati autohtonu havajsku kulturu. Pristup je strogo ograničen kako bi se zaštitio tradicionalni način života njegovih 170 stanovnika. Na otok smiju stupiti samo članovi obitelji, stanovnici i njihovi gosti, te odabrani vladini dužnosnici. Nema hotela ni restorana, a život se odvija uz pomoć solarne energije. Iako su posjeti zabranjeni, vlasnici dopuštaju ograničene ture helikopterom koje ne uključuju kontakt s lokalnim stanovništvom.