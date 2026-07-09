Putovanja se danas pamte po okusima, a ne po razglednicama

No, koliko god nova iskustva obogaćivala putovanje, promjena prehrane, drukčiji način pripreme hrane i kontakt s mikroorganizmima na koje naš organizam nije naviknuo mogu predstavljati izazov za probavni sustav.

Nova destinacija, novi okusi – i novi izazovi za probavu

Tijekom putovanja često jedemo namirnice koje inače nisu dio naše svakodnevne prehrane. Ulična hrana, lokalni specijaliteti, egzotični začini ili voda drukčijeg mikrobiološkog sastava mogu povećati rizik od akutnih probavnih tegoba i putničke dijareje.

Posebno tijekom ljeta visoke temperature pogoduju razmnožavanju bakterija ako se hrana ne čuva na odgovarajući način. Dovoljan je jedan obrok pripremljen ili skladišten u neodgovarajućim uvjetima da umjesto razgledavanja znamenitosti ostatak dana provedete u hotelskoj sobi.

Foto: Shutterstock

Stručnjaci zato savjetuju da na putovanjima biramo svježe pripremljenu i dobro termički obrađenu hranu, pijemo flaširanu vodu, dobro peremo voće i povrće te redovito održavamo higijenu ruku.

Zašto lokalno stanovništvo često nema problema?

Jedno od najčešćih pitanja koje si putnici postavljaju jest zašto domaćini bez problema jedu istu hranu koja turistima može izazvati probavne tegobe.

Odgovor se krije u crijevnom mikrobiomu. Lokalno stanovništvo godinama dolazi u kontakt s mikroorganizmima karakterističnima za određeno područje te ih njihov organizam lakše podnosi. S druge strane, putnici se prvi put susreću s određenim bakterijama ili njihovim toksinima, zbog čega je moguć razvoj putničke dijareje ili drugih akutnih gastroenteritisa.

Upravo zato prevencija ima važnu ulogu, osobito ako putujete s djecom ili planirate aktivan odmor.

Foto: Bulardi®

Kada praktičnost postaje velika prednost

Na putovanju rijetko sve ide prema planu. Nekad ste cijeli dan na izletu, vozite se automobilom, obilazite nacionalne parkove ili uživate na plaži. U takvim situacijama praktičnost dodatka prehrani može biti jednako važna kao i njegov sastav.

Zato je razvijen Bulardi Direct (https://abela.hr/proizvodi/bulardi-direct/) , praktičan oblik sa Saccharomyces boulardii u vrećicama koje se uzimaju izravno, bez vode. Jedna vrećica sadrži 5 milijardi živih stanica do kraja roka valjanosti, ugodnog je okusa jagode te je namijenjena odraslima i djeci starijoj od tri godine. Zahvaljujući posebnom @TECH pakiranju sadržaj je zaštićen od vlage, kisika i UV zračenja, čime se doprinosi očuvanju kvalitete proizvoda tijekom cijelog roka valjanosti.

Za najmlađe putnike dostupne su i Bulardi Junior kapsule i vrećice, uz dodatak cinka, za jačanje imunološkog sustava, namijenjene djeci već od 2. mjeseca života.

Foto: Bulardi®

Bulardi® – broj 1 Saccharomyces boulardii u Hrvatskoj.*

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