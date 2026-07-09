Preokrenuti kolač s breskvama: Sočan ljetni klasik kojem je teško odoljeti

Ako tražite jednostavan kolač koji će savršeno iskoristiti sezonu breskvi, ovaj preokrenuti kolač pravi je izbor. Sočan biskvit od jogurta, mirisna karamela sa smeđim šećerom i cimetom te slatke, sočne breskve stvaraju desert koji izgleda jednako lijepo koliko je i ukusan. Najbolje od svega je što se može pripremiti i s drugim sezonskim voćem, poput marelica, šljiva, nektarina ili krušaka, pa ćete mu se vraćati tijekom cijele godine. Recept je podijelila food blogerica @sanja.mijac. Uživajte!
Sastojci (za kalup promjera 20 cm):
Za podlogu:
- 80 g maslaca
- 100 g smeđeg šećera
- 1 žličica cimeta
- 2 do 3 breskve (ili drugo voće po želji), narezane na deblje kriške
Za biskvit:
- 1 jaje
- 90 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 40 g otopljenog maslaca
- 150 ml čvrstog jogurta
- 110 g glatkog brašna
- 1 vrećica praška za pecivo
- prstohvat soli
Ako koristite veći kalup, udvostručite količinu svih sastojaka.
Priprema: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Kalup za tortu promjera 20 centimetara obložite papirom za pečenje, a stranice lagano premažite maslacem. U manjem loncu otopite maslac, smeđi šećer i cimet. Kuhajte kratko, tek toliko da se šećer počne otapati i nastane mirisna karamela. Karamelu ravnomjerno ulijte na dno pripremljenog kalupa, a preko nje posložite kriške breskvi ili drugog voća po želji. Za biskvit pjenasto izmiksajte jaje, šećer i vanilin šećer. Dodajte otopljeni maslac i jogurt pa kratko izmiješajte. Na kraju umiješajte prosijano brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Smjesu lagano sjedinite dok ne postane glatka. Biskvit pažljivo rasporedite preko voća i poravnajte površinu. Pecite oko 35 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu kolača ne izađe čista. Ostavite kolač desetak minuta da se malo prohladi, a zatim ga pažljivo preokrenite na tanjur za posluživanje kako bi se karamela i voće našli na vrhu. Poslužite ga mlakog ili potpuno ohlađenog, samostalno ili uz kuglicu sladoleda od vanilije, tučeno vrhnje ili žlicu grčkog jogurta.