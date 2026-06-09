Zbogom dosadnom podbratku: Pomoću ovih 7 tehnika riješite se 'vrećice' ispod brade
Podbradak je jedna od onih estetskih promjena koje mnogi primijete na fotografijama prije nego u ogledalu. Može nastati zbog nakupljanja masnog tkiva ispod brade, ali i zbog genetike, opuštanja kože, godina, položaja glave i slabijeg tonusa mišića vrata. Zato ga nije moguće riješiti jednim čajem, kremom ili vježbom koja obećava čudo u sedam dana.
Stručnjaci upozoravaju da su najrealniji prirodni načini oni koji uključuju regulaciju tjelesne težine, bolju posturu, jačanje mišića, njegu kože i zaštitu od sunca. Rezultati se ne vide odmah, ali dosljedne navike mogu učiniti da područje ispod brade izgleda zategnutije, urednije i manje natečeno.
Smanjite ukupni unos kalorija, ali bez gladovanja: Ako je podbradak povezan s viškom masnog tkiva, ne postoji način da se masnoća skida samo s područja ispod brade. Tijelo mršavi postupno i ukupno pa je najkorisnije smanjiti unos visokokalorične hrane, slatkih pića, grickalica i velikih porcija. Umjesto brzih dijeta, bolji izbor su redoviti obroci s više povrća, kvalitetnih proteina, cjelovitih žitarica i zdravih masnoća.
Uvedite hodanje i vježbe snage nekoliko puta tjedno: Kretanje je važno jer pomaže u regulaciji tjelesne težine, cirkulaciji i očuvanju mišićne mase. Dobar početak može biti 30 minuta bržeg hodanja pet dana u tjednu, uz dvije kraće serije vježbi snage za cijelo tijelo. Iako se vježbanjem ne može ciljano 'topiti' samo podbradak, smanjenje ukupnog udjela masnog tkiva često se s vremenom vidi i na licu, vratu i liniji čeljusti.
Radite vježbu uvlačenja brade za bolju posturu: Jedna od korisnih vježbi za osobe koje puno gledaju u mobitel ili laptop je uvlačenje brade, poznato kao 'chin tuck'. Sjednite uspravno, gledajte ispred sebe, povucite bradu unatrag kao da želite napraviti 'dupli podbradak', zadržite položaj 5 sekundi i ponovite 10 puta. Ova vježba ne skida masnoću, ali pomaže postaviti glavu iznad kralježnice, što može smanjiti dojam spuštene brade.
Podignite ekran i mobitel u visinu očiju: Dugotrajno gledanje prema dolje može pogoršati položaj vrata i dodatno naglasiti područje ispod brade. Računalni ekran trebao bi biti približno u visini očiju, a mobitel je bolje podići prema licu nego stalno spuštati glavu prema rukama.
Njegujte vrat kremama koje imaju smisla, ne onima koje obećavaju čuda: Koža vrata često stari brže jer je tanka, izložena suncu i često zaboravljena u rutini njege. Ujutro je najvažniji zaštitni faktor, a navečer se mogu koristiti hidratantne kreme sa sastojcima poput hijaluronske kiseline, ceramida ili niacinamida. Retinol ili blaži retinoidi mogu pomoći kod sitnih linija i teksture kože, ali ih treba uvoditi polako, svaku drugu večer.
Svaki dan nanesite SPF i na vrat, ne samo na lice: Sunce je jedan od glavnih razloga prijevremenog starenja kože, gubitka elastičnosti i pojave opuštenijeg izgleda vrata. Zato zaštitni faktor ne bi trebao završiti na rubu čeljusti, nego ga treba nanijeti i na vrat, podbradak i dekolte. Ako ste vani dulje vrijeme, osobito ljeti, zaštitu treba obnavljati, a šešir i sjena mogu biti jednako važni kao i krema.
Smanjite natečenost zbog soli, alkohola i lošeg sna: Područje lica i vrata kod nekih ljudi izgleda punije zbog zadržavanja tekućine, osobito nakon slane hrane, alkohola ili loše prospavane noći. Zato nekoliko dana s manje industrijski prerađene hrane, više vode, više povrća i kvalitetnijim snom može vizualno smanjiti otečenost. To nije isto što i uklanjanje podbratka, ali može pomoći da linija lica izgleda svježije i manje 'teško'.
*uz korištenje AI-ja