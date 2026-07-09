Novo lice godišnjeg odmora: manje ležanja, više doživljaja

Takav način putovanja donosi više slobode, više spontanosti i više nezaboravnih uspomena. Istovremeno, zahtijeva i nešto bolju pripremu jer kada ste satima udaljeni od hotela ili restorana, praktičnost postaje važnija nego ikad.

Aktivan odmor znači više energije, ali i više izazova

Dan često započinje vrlo rano, a završava tek navečer. Usput se mijenjaju lokacije, obroci i ritam prehrane. Doručak u apartmanu zamjenjuje ručak u planinarskom domu, večera u lokalnoj konobi ili zalogaj na trajektu. Upravo su promjena prehrambenih navika, drugačiji mikroorganizmi i ljetne vrućine razlozi zbog kojih su probavne tegobe među najčešćim zdravstvenim problemima tijekom putovanja.

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Akutni gastroenteritisi i putničke dijareje najčešće nastaju zbog bakterija ili virusa koji se prenose hranom i vodom. Visoke temperature dodatno pogoduju njihovom razmnožavanju, osobito ako hrana nije pravilno čuvana ili dovoljno termički obrađena.

Male navike koje mogu napraviti veliku razliku

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih mjera koje mogu smanjiti rizik od probavnih tegoba tijekom putovanja. Redovito pranje ruku, konzumacija svježe pripremljene hrane, dobro opranog voća i povrća te flaširane vode u destinacijama gdje niste sigurni u kvalitetu vode iz slavine i dalje su među najvažnijim preporukama.

Ako planirate višednevno putovanje ili aktivan odmor, korisno je razmišljati i unaprijed o zaštiti probavnog sustava. Stručne smjernice navode Saccharomyces boulardii među najistraženijim probiotičkim mikroorganizmima za prevenciju putničke dijareje te kao potporu tijekom akutnih proljeva.

Foto: Bulardi®

Kada ste stalno u pokretu, praktičnost je važna

Planinarenje, bicikliranje ili cjelodnevni izlet brodom nisu situacije u kojima uvijek imate pri ruci čašu vode. Upravo zato sve više putnika bira proizvode koji se mogu koristiti jednostavno, gdje god se nalazili.

Bulardi Direct razvijen je upravo za takve situacije. Praktične vrećice uzimaju se izravno, bez vode, što ih čini jednostavnim izborom tijekom putovanja, na plaži, u automobilu ili tijekom aktivnosti na otvorenom. Jedna vrećica sadrži 5 milijardi živih stanica Saccharomyces boulardii do kraja roka valjanosti, ugodnog je okusa jagode te je namijenjena odraslima i djeci starijoj od tri godine.

Posebna prednost Bulardi Directa je patentirano @TECH pakiranje koje štiti sadržaj od vlage, kisika i UV zračenja te doprinosi očuvanju stabilnosti proizvoda tijekom cijelog roka valjanosti.

Za najmlađe putnike dostupne su i Bulardi Junior kapsule i vrećice uz dodatak cinka, za jačanje imunološkog sustava , namijenjene djeci već od 2. mjeseca života.

Foto: Bulardi®

Bulardi® – broj 1 Saccharomyces boulardii u Hrvatskoj.*

Bulardi® proizvode potražite u ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama i na Abela.hr: https://www.abela.hr