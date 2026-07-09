Od kupaonice do vrta: Sastojak koji može pomoći rajčicama da bolje rastu

Za pravilan i bogat urod rajčice ponekad nisu dovoljni samo povoljan položaj i redovito zalijevanje. Kako bi biljka pravilno rasla i razvila kvalitetne plodove, potrebne su joj i hranjive tvari, među kojima važnu ulogu ima magnezij. Zbog toga dio vrtlara povremeno koristi Epsom sol, poznatu i kao magnezijev sulfat. Kako prenosi portal Martha Stewart, Epsom sol sadrži magnezij i sumpor, minerale koji sudjeluju u važnim procesima rasta biljke.

Stručnjak za vrtlarstvo Andrew Koehn objašnjava da je magnezij ključan za stvaranje klorofila, zelenog pigmenta koji biljci omogućuje fotosintezu. Kada ga nema dovoljno, rajčice mogu sporije rasti, listovi mogu požutjeti, a biljka razviti manji broj plodova. Ako je uzrok problema doista nedostatak magnezija, Epsom sol može pomoći. Najčešće se koristi u obliku otopine. Jednu žlicu potrebno je otopiti u oko četiri litre vode, a zatim tom otopinom zaliti tlo oko korijena biljke. Neki je koriste i za prskanje listova kako bi biljka brže upila magnezij.

Naravno, Epsom sol nije univerzalno rješenje i u nekim slučajevima može napraviti više štete nego koristi. Zato se preporučuje koristiti samo kada postoje znakovi nedostatka magnezija ili nakon analize tla. Jedan od prvih znakova nedostatka magnezija su stariji listovi koji žute između žila, dok žile ostaju zelene. Biljka tada može sporije rasti i dati manji urod. Pretjerana primjena može smanjiti unos važnih minerala, poput kalcija i kalija, te narušiti ravnotežu hranjivih tvari u tlu.

Nakon prihrane dobro je pratiti stanje biljke i nastaviti s primjenom samo ako se primijete znakovi oporavka. Stručnjaci upozoravaju da je prije bilo kakve prihrane potrebno pažljivo promotriti biljku i po potrebi se posavjetovati sa stručnjakom. Promjene na listovima često mogu otkriti što rajčici nedostaje, a pravilno prepoznavanje uzroka prvi je korak prema zdravijim biljkama i obilnijem urodu.