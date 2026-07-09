Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Epsom sol

Od kupaonice do vrta: Sastojak koji može pomoći rajčicama da bolje rastu

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
09.07.2026.
u 06:00

Iako se najčešće koristi za opuštajuće kupke, Epsom sol primjenjuje se i u vrtlarstvu. Ovaj pristupačan kupaonski proizvod sadrži magnezij koji može pomoći rajčicama ako ga u tlu nema dovoljno.

Za pravilan i bogat urod rajčice ponekad nisu dovoljni samo povoljan položaj i redovito zalijevanje. Kako bi biljka pravilno rasla i razvila kvalitetne plodove, potrebne su joj i hranjive tvari, među kojima važnu ulogu ima magnezij. Zbog toga dio vrtlara povremeno koristi Epsom sol, poznatu i kao magnezijev sulfat. Kako prenosi portal Martha Stewart, Epsom sol sadrži magnezij i sumpor, minerale koji sudjeluju u važnim procesima rasta biljke.

Stručnjak za vrtlarstvo Andrew Koehn objašnjava da je magnezij ključan za stvaranje klorofila, zelenog pigmenta koji biljci omogućuje fotosintezu. Kada ga nema dovoljno, rajčice mogu sporije rasti, listovi mogu požutjeti, a biljka razviti manji broj plodova. Ako je uzrok problema doista nedostatak magnezija, Epsom sol može pomoći. Najčešće se koristi u obliku otopine. Jednu žlicu potrebno je otopiti u oko četiri litre vode, a zatim tom otopinom zaliti tlo oko korijena biljke. Neki je koriste i za prskanje listova kako bi biljka brže upila magnezij.

Naravno, Epsom sol nije univerzalno rješenje i u nekim slučajevima može napraviti više štete nego koristi. Zato se preporučuje koristiti samo kada postoje znakovi nedostatka magnezija ili nakon analize tla. Jedan od prvih znakova nedostatka magnezija su stariji listovi koji žute između žila, dok žile ostaju zelene. Biljka tada može sporije rasti i dati manji urod. Pretjerana primjena može smanjiti unos važnih minerala, poput kalcija i kalija, te narušiti ravnotežu hranjivih tvari u tlu.

Nakon prihrane dobro je pratiti stanje biljke i nastaviti s primjenom samo ako se primijete znakovi oporavka. Stručnjaci upozoravaju da je prije bilo kakve prihrane potrebno pažljivo promotriti biljku i po potrebi se posavjetovati sa stručnjakom. Promjene na listovima često mogu otkriti što rajčici nedostaje, a pravilno prepoznavanje uzroka prvi je korak prema zdravijim biljkama i obilnijem urodu.
Ključne riječi
Vrtlarenje u skladu s prirodom prihrana magnezij rajčice epsom sol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!