Koristite li dezodorans ili antiperspirant? Za vrijeme vrućina razlika postaje važnija nego što mislimo

Kad stignu ljetne vrućine, znojenje postaje dio svakodnevice. Ono je potpuno prirodan proces i zapravo nam pomaže da se tijelo rashladi. Većina ljudi dnevno izgubi barem pola litre znoja, a tijekom vrućina ili fizičke aktivnosti ta količina može biti i znatno veća. Problem je u tome što znojenje često povezujemo s neugodnim mirisom, zbog čega mnogi svakodnevno posežu za dezodoransom ili antiperspirantom. Iako se ta dva proizvoda često koriste kao sinonimi, oni ne djeluju na isti način, piše The Conversation. Znoj sam po sebi nema miris. Neugodan miris nastaje tek kada se bakterije koje prirodno žive na koži počnu hraniti sastojcima znoja, osobito onoga koji nastaje u području pazuha i prepona. Tada se stvaraju hlapljivi spojevi koje naš nos vrlo lako prepoznaje kao neugodan tjelesni miris.

Antiperspiranti djeluju tako da smanjuju samo znojenje. Njihovi aktivni sastojci, najčešće soli aluminija, stvaraju privremeni čep u izvodnim kanalima znojnih žlijezda i tako smanjuju izlazak znoja na površinu kože. Manje znoja znači i manje hrane za bakterije, a time i manje neugodnog mirisa. Dezodoransi, s druge strane, ne sprječavaju znojenje. Oni dopuštaju da znoj izađe na kožu, ali pokušavaju spriječiti da se neugodan miris razvije ili osjeti. To postižu mirisima koji prikrivaju miris, antibakterijskim sastojcima koji smanjuju broj bakterija ili tvarima koje upijaju vlagu i mirisne molekule.

Zato je važno znati što zapravo želite od proizvoda koji koristite. Ako vam je glavni problem neugodan miris, dezodorans može biti dovoljan. Ako se želite i manje znojiti, tada je bolji izbor antiperspirant. Na tržištu postoje i proizvodi koji kombiniraju oba djelovanja, primjerice antiperspiranti s mirisom ili dodatnim antibakterijskim sastojcima. Ljeti se može dogoditi da proizvod koji vam je inače odgovarao više ne djeluje dovoljno dobro. Više temperature, drugačija odjeća, pojačano znojenje, fizička aktivnost i promjene životnih navika mogu utjecati na to kako tijelo reagira. Ponekad je potrebno isprobati nekoliko proizvoda prije nego što pronađete onaj koji vam najbolje odgovara.

Posljednjih godina sve su popularniji i takozvani prirodni dezodoransi. Oni često sadrže sodu bikarbonu, eterična ulja ili druge sastojke koji upijaju vlagu, mijenjaju pH kože ili djeluju antibakterijski. Ipak, oznaka 'prirodno' ne znači automatski da je proizvod sigurniji ili blaži za kožu. Kod osjetljivih osoba i prirodni sastojci mogu izazvati iritaciju, peckanje ili crvenilo, osobito eterična ulja i soda bikarbona. S druge strane, istraživanja pokazuju da su antiperspiranti na bazi aluminija sigurni za upotrebu, unatoč čestim internetskim glasinama. Najbolji izbor zato nije nužno najpopularniji ili najskuplji proizvod, nego onaj koji odgovara vašoj koži, vašem načinu života i razini znojenja.

Ako se neugodan miris naglo promijeni, znojenje postane izrazito obilno ili se pojave osip, bolne promjene i iritacije, dobro je potražiti savjet liječnika. U većini slučajeva, međutim, dovoljno je razumjeti razliku između dezodoransa i antiperspiranta. Tako ćete lakše odabrati proizvod koji će vas tijekom vrućih dana održati svježima, bez nepotrebnog eksperimentiranja.