Počela je sezona kupanja: Ovo je 8 zlatnih pravila ponašanja na javnim bazenima i kupalištima
Javni bazeni i kupališta tijekom ljeta postaju omiljena mjesta za osvježenje, druženje i bijeg od visokih temperatura. No kako bi boravak uz vodu svima bio ugodan i siguran, važno je poštovati osnovna pravila ponašanja. Ona nisu tu samo zbog reda, nego i zbog zdravlja, sigurnosti djece, zaštite drugih kupača i očuvanja prostora koji svi zajedno koristimo.
Tuširanje prije i poslije ulaska u vodu: Prije ulaska u bazen potrebno je obavezno se istuširati. Na taj se način s kože uklanjaju znoj, kreme, pijesak, trava i druge nečistoće koje završavaju u vodi. Iako se nekima čini kao sitnica, tuširanje značajno pridonosi higijeni i kvaliteti vode u kojoj se svi kupaju.
Ne trčati oko bazena: Površine oko bazena često su mokre i skliske, pa trčanje može završiti padom, udarcem ili ozbiljnom ozljedom. Djeca posebno lako zaborave na oprez kada su uzbuđena zbog kupanja, zato ih odrasli trebaju upozoriti na mirno kretanje. Hodanje, a ne trčanje, jedno je od najjednostavnijih pravila koje može spriječiti nezgode.
Poštovati spasioce i osoblje kupališta: Spasioci i djelatnici kupališta nisu ondje kako bi kvarili zabavu, nego kako bi brinuli o sigurnosti svih posjetitelja. Njihove upute treba poslušati odmah, osobito kada upozoravaju na opasno ponašanje, skakanje, guranje ili ulazak u zabranjena područja. Poštovanje osoblja znak je odgovornosti prema sebi, djeci i drugim kupačima.
Ne skakati gdje to nije dopušteno: Skakanje u vodu dopušteno je samo na mjestima koja su za to predviđena i označena. Na nepoznatim ili plitkim dijelovima kupališta skok može završiti ozljedom glave, vrata, kralježnice ili udarcem u drugu osobu. Prije svakog skoka važno je provjeriti dubinu vode, prostor oko sebe i pravila samog kupališta.
Poštovati druge kupače: Glasna glazba, prskanje nepoznatih osoba, guranje, zauzimanje previše prostora i neprimjereno ponašanje mogu pokvariti odmor drugima. Na bazenima i kupalištima borave obitelji s djecom, starije osobe, plivači i oni koji su došli samo potražiti mir i osvježenje. Malo obzira prema drugima dovoljno je da svima boravak uz vodu bude ugodniji.
Nositi natikače u zajedničkim prostorima: U svlačionicama, tuševima i oko bazena dobro je nositi natikače. Vlažne površine pogodne su za razvoj gljivica, pa hodanje bosih nogu može povećati rizik od infekcija stopala. Natikače ujedno smanjuju mogućnost poskliznuća i štite stopala od vrućih ili grubih površina.
Zaštititi kožu od sunca: Krema sa zaštitnim faktorom obavezna je tijekom ljetnog boravka na otvorenom, čak i kada dio vremena provodimo u vodi. Treba je nanijeti prije izlaska na sunce i obnavljati svakih nekoliko sati, osobito nakon kupanja ili brisanja ručnikom. Uz kremu pomažu i šešir, sunčane naočale te boravak u hladu tijekom najjačeg sunca.
Piti dovoljno vode: Na kupalištima se lako zaboravi na žeđ jer se tijelo hladi u vodi, ali dehidracija se može pojaviti vrlo brzo. Posebno treba paziti na djecu, starije osobe i one koji dugo borave na suncu. Najbolje je redovito piti vodu, a izbjegavati pretjerane količine alkohola i jako zaslađenih pića.
*uz korištenje AI-ja