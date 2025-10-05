Neuroznanstvenica otkrila moćnu tajnu: 'Nikad ne gledajte u desno oko sugovornika'

U svakodnevnoj komunikaciji, mali trikovi i tehnike mogu značajno poboljšati način na koji razgovaramo s drugima. Od držanja kontakta očima do pažljivog odabira tona glasa, ove jednostavne strategije pomažu da budemo uvjerljiviji, bolje shvaćeni i da naši razgovori teku glađe. Često su upravo ovakvi detalji ključ uspješne komunikacije. Znanstvenica za mozak otkrila je jednostavan trik govora tijela koji bi vam mogao pomoći da se bolje povežete s ljudima, posebno na spojevima. Dr. Tara Swart podijelila je ovaj savjet tijekom epizode podcasta kod Stevena Bartletta.

Dr. Swart, autorica je knjiga te je voditeljica podcasta "Reinvent Yourself" Ostavila je Stevena i slušatelje u strahopoštovanju dok je objašnjavala moć održavanja kontakta očima, posebno gledajući u nečije lijevo oko tijekom razgovora, piše Mirror. Prema riječima stručnjakinje, ova tehnika može stimulirati prirodni odgovor povezivanja u mozgu, potičući jaču emocionalnu vezu s drugom osobom. Trik s lijevim okom, kako je rekla, ima korijene u našem djetinjstvu. Dr. Swart je pojasnila da kada se beba rodi, tada jedan od glavnih načina na koji uči o emocijama je kontakt očima s majkom.

Budući da je većini ljudi dominantna desna ruka, oni su skloni držati svoje bebe lijevom rukom, držeći dominantnu ruku slobodnom. Posljedično, kada gledaju u oči svog djeteta, tada se njihovo desno oko obično susreće s lijevim okom djeteta. Prema njezinim riječima, te rane interakcije značajno utječu na amigdalu, područje mozga odgovorno za obradu emocija, uspostavljajući ono što ona naziva emocionalnom rezonantnom petljom.

"Stvaranje ove emocionalne rezonantne petlje dio je načina na koji se majka i beba povezuju, tako da je kontakt desnog oka s lijevim okom najviše povezujući kontakt očima koji možete imati s nekim. Ako pokušavam izgraditi vezu s nekim, to je statistički najvjerojatnije ono što stvara dobru rezonancu između vas", objasnila je dr. Stewart.

Ostali savjeti za govor tijela koje je dr. Swart podijelila uključuju korištenje fizičkih radnji, poput rukovanja, zagrljaja i poljubaca u obraz. Rekla je da to može pomoći u stvaranju osjećaja prijateljstva i povjerenja. Da biste prenijeli veće samopouzdanje i autoritet, pokušajte usporiti svoj govor. Govorenje tempom koji je 10 posto sporiji od vašeg uobičajenog ritma može aktivirati slušateljeve zrcalne neurone, potičući mentalnu sinkronizaciju i povećavajući dojam vaše kompetentnosti i kontrole.

Pokušajte se ne kretati ili hodati puno dok razgovarate. Previše pokreta tijekom razgovora može ukazivati ​​na nervozu. Stabilizirajte se držeći stopala čvrsto i koristite smirene geste rukama da biste izrazili samopouzdanje. Za uspostavljanje odnosa i povezanosti koristite suptilno neverbalno zrcaljenje. Dok slušate, nježno odražavajte držanje i pokrete druge osobe da biste stvorili neverbalnu harmoniju i emocionalnu rezonancu.

Imitiranje pokreta očiju također može pomoći. Lagano repliciranje obrazaca pokreta očiju druge osobe može pomoći u oblikovanju neverbalne empatije koja može pojačati osjećaje povjerenja i povezanosti putem zrcalnih neurona. Isprobajte vježbe disanja da biste kontrolirali svoje emocionalno blagostanje i izbjegli da se činite previše nervoznima.

Duboko, sporo disanje stimulira parasimpatički živčani sustav, pomažući vam da ostanete smireni tijekom napetih rasprava. Prihvaćanje razigranog stava može vam pomoći da izbjegnete osjećaj tjeskobe. Tijekom razgovora budite znatiželjni i prihvatite dječji duh otkrivanja jer igra i tjeskoba ne mogu postojati zajedno.