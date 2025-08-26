Mogli bi se iznenaditi: Stručnjak tvrdi da ovih 5 stvari nikada ne biste trebali reći na razgovoru za posao

Tržište rada trenutačno je izuzetno zahtjevno, pa odbijanje i nije neko iznenađenje. No ako redovito dođete do završne faze razgovora, a onda ipak ostajete bez posla – problem možda nije u vašim kvalifikacijama, nego u vama. Naime, određene svakodnevne jezične navike mogu vam ozbiljno umanjiti šanse da ostavite dobar dojam, bez obzira na iskustvo i znanje, piše UNILAD.

Jezični stručnjak Maxim Serebryakov, izvršni direktor AI platforme Sanas, upozorava: “Razgovori za posao su situacije pod velikim pritiskom u kojima je svaka riječ važna. Određene fraze mogu izazvati negativne reakcije menadžera za zapošljavanje, a da kandidati toga nisu ni svjesni”. Ovo je pet fraza i navika koje treba izbjegavati:

1. Riječi za popunjavanje: “Hm”, “kao”, “znaš”… ove male verbalne navike odaju nesigurnost i nedostatak pripreme. Regruterima, koji svakodnevno slušaju desetke kandidata, to može biti dovoljan signal da niste pravi izbor.

2. Klišeji: Izrazi poput “dati 110 posto” ili “razmišljati izvan okvira” zvuče prazno i izlizano. Oni odaju dojam nedostatka originalnosti i skrivanja iza generičkih fraza.

3. Pretjerano ispričavanje: Stalno “oprostite” ili isprike prije davanja mišljenja umanjuju vašu sigurnost. Poslodavci žele samouvjerene, a ne nesigurne kandidate.

4. Samokritika: Rečenice poput “Nisam stručnjak, ali…” ili “Ovo možda zvuči glupo…2 odmah ruše kredibilitet. Ako već predstavljate svoje vještine, učinite uvjerljivo.

Šef iz pakla? Ovo je 10 znakova da je vaš nadređeni zapravo psihopat!

5. Brzina govora: Žurba u odgovaranju ostavlja dojam nervoze i otežava sugovorniku da vas prati. Bolje je zastati i sabrati misli nego izbaciti brzoplet odgovor.

Što reći umjesto toga?

Serebryakov savjetuje snimanje vlastitog govora kako biste postali svjesni nesvjesnih navika. Umjesto slabih i generičkih fraza, koristite konkretne primjere i brojke. Na primjer, umjesto “Ja sam timski igrač”, opišite situaciju u kojoj ste učinkovito surađivali i postigli rezultate.

Također, ne bojte se tišine. Kratka pauza prije odgovora odaje promišljenost i samopouzdanje, dok popunjavanje svake sekunde nepotrebnim riječima ostavlja dojam nesigurnosti.

Danas, kada je konkurencija ogromna, nije dovoljno imati samo snažne kvalifikacije. “Kandidati koji uspijevaju kombiniraju stručnost s izvrsnim komunikacijskim vještinama. Male prilagodbe u govoru mogu napraviti veliku razliku”, zaključuje Serebryakov.

Ne mogu se 'isključiti': Ovim horoskopskim znakovima samo je posao na pameti