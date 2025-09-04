Odvjetnik tvrdi: 'Jedna riječ je siguran znak da vam netko besramno laže'

U razgovoru s voditeljem podcasta Stevenom Bartlettom u emisiji Diary of a CEO, Jefferson Fisher istaknuo je da jedna jezična pogreška često predstavlja jasan znak neiskrenosti. Fisher je odvjetnik specijaliziran za parnice, stručnjak za komunikaciju i voditelj podcasta The Jefferson Fisher, u kojem podučava kako komunicirati s povjerenjem. Također je autor knjige The Next Conversation: Argue Less, Talk More.

Dijeleći svoje savjete, Fisher je otkrio različite govorne tehnike koje izazivaju poštovanje te trikove provjerene na sudu, korisne i u svakodnevnim razgovorima. Naglasio je da lažljivci često govore u “ekstremima”, što smatra čistim znakom neiskrenosti. Prema njegovim riječima, tipične riječi koje koriste lažljivci su “nikad” i “uvijek”. Kao primjer naveo je situaciju u kojoj ga Steven pita: “Jesi li slao poruke dok si vozio tog dana?”. Na što Fisher odgovara: “Ne, nikad ne šaljem poruke. Nikad ne šaljem poruke dok vozim”.

“Primijetite da sam koristio riječ – nikad. To je ekstrem, a ekstremi su često znak da osoba ne govori istinu. Gotovo svatko barem jednom pošalje poruku u vožnji. Dakle, kada čujete ‘uvijek’ ili ‘nikad’, to je signal na koji treba obratiti pozornost”, objasnio je.

Fisher je istaknuo još jedan znak neiskrenosti – brzinu odgovora. “Odgovorio sam trenutno, bez razmišljanja i bez stanke, kao da nisam ni pokušao prisjetiti se činjenica. Upravo takvi brzi, gotovo automatski odgovori često odaju laž”.

Kako bi demonstrirao, zamolio je Stevena da mu postavi dodatno pitanje: “Nikad ne šalješ poruke dok voziš?”. Objasnio je da lažljivcima takvo ponavljanje stvara nelagodu: “Ono što će tada često reći je nešto poput: ‘Pa, mislim, ponekad šaljem… možda, ali gotovo nikad.’ Time sami ublažavaju svoju prvotnu tvrdnju jer shvaćaju da je riječ ‘nikad’ previše rizična”.

Prema Fisheru, u takvim situacijama korisno je “dati im izlaz”, primjerice rečenicom: “Ako si slao poruke, u redu je”. Time se spušta pritisak i otvara prostor da osoba prizna istinu. Osim toga, stručnjak je naglasio moć tišine u razgovoru s neiskrenom osobom: “Šutnja je neprijatelj broj jedan lažljivaca jer oni vode unutarnje razgovore i boje se praznine. Tišina ih često tjera da popune prostor, a upravo tada znaju otkriti vlastite nedosljednosti”.

Tijekom epizode podijelio je i savjete o učinkovitom komuniciranju u sukobima. Istaknuo je da jezik koji koristimo može imati snažan utjecaj na odnose i osobna iskustva. Umjesto da pokušavamo “pobijediti” u svađi, predložio je da sukobe gledamo kao priliku za bolje razumijevanje i rješavanje problema. “Kad pokušavate pobijediti u svađi, gubite vezu”, upozorio je Fisher, dodajući da je ključno zadržati smirenost i kontrolirati disanje kako ne bismo aktivirali instinkt borbe ili bijega.

Epizoda je naišla na dobar odjek među gledateljima na YouTubeu. Jedan komentator je istaknuo: “‘Kad kreneš pobijediti u svađi, izgubiš vezu’ – vau, to je moćno… hvala”. Drugi je dodao: “Imam 61 godinu i baš kad pomislim da sam sve shvatio, pogledam ovaj kanal i otkrijem nove stvari. Volim bolje razumjeti sebe i druge ljude. Hvala vam!”.