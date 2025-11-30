Nemojte to raditi! Stručnjaci upozoravaju na čestu pogrešku pri čišćenju TV ekrana

Često se dogodi da pri čišćenju kuće koristimo isti krpu, spužvu ili sredstvo za sve površine, ne razmišljajući je li to doista ispravan način. I dok nam se čini praktičnim i brzim, ovakav pristup može dovesti do širenja bakterija ili oštećenja osjetljivih materijala. Mnogi ne znaju da različite površine zahtijevaju različite metode čišćenja da bi bile sigurne i zaštićene. Čišćenje televizora može biti nezgodno, posebno ako ste zabrinuti zbog ostavljanja tragova.

Vaš ekran se može brzo zaprašiti, što može utjecati na vaše iskustvo gledanja televizijskog sadržaja. Televizori mogu biti skupi, stoga je važno biti posebno oprezan prilikom čišćenja da ne biste morali trošiti novac na novi. Potrošačka stranica Which? upozorila je da se ne koristi jedan uobičajeni kućanski predmet za čišćenje ekrana jer bi to moglo uzrokovati oštećenje. "Nemojte koristiti grubu krpu ili kuhinjski ubrus. Abrazivna površina mogla bi ogrebati vaš ekran", upozorili su, Umjesto toga, koristite suhu i meku krpu, idealno od mikrovlakana ili nešto slično nečemu čime biste mogli očistiti naočale, piše Daily Express.

"Postoje deseci sredstava za čišćenje za sve vrste površina u vašem domu, od radnih ploča do prozora, ali mnoga su prejaka za korištenje na osjetljivom TV ekranu", objasnili su stručnjaci. Da biste sigurno očistili televizor, prvo ga trebate isključiti i pustiti da se ekran ohladi. Zatim ga nježno obrišite suhom krpom od mikrovlakana, krećući se kružnim pokretima.

Za tvrdokorne mrlje, lagano navlažite krpu vodom ili malom količinom sredstva za čišćenje ekrana i nikada ne prskajte tekućinu izravno na ekran, objasnili su iz Samsunga. Vjerojatno ćete provoditi puno vremena gledajući televizor, pa održavanje čistoće može pomoći da boje izgledaju svjetlije, a slike oštrije.

"Izbjegavajte upotrebu jakih kemikalija ili abrazivnih sredstava za čišćenje jer mogu oštetiti osjetljivu površinu ekrana. Nakon što očistite ekran, upotrijebite suhu krpu od mikrovlakana da biste nježno uklonili vlagu i ostavili televizor bez tragova", objasnili su iz Currysa, britanskog lanca trgovina za prodaju elektronike i kućanskih uređaja.