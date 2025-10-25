Čistačica hotela otkrila je koje područje doma uvijek trebate prvo očistiti da biste izbjegli širenje klica

Čišćenje je neizostavan dio svakodnevnog života koji ne samo da održava naš dom urednim i estetski ugodnim, već ima i važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Redovito uklanjanje prašine, prljavštine i bakterija smanjuje rizik od alergija, bolesti i širenja klica. Nema ništa ljepše od zadovoljstva ulaska u svježe očišćenu hotelsku sobu. Od besprijekorno bijelih plahti do blistavih površina bez prašine, profesionalni čistači zasigurno znaju svoj posao kada je u pitanju besprijekorna čistoća vaše sobe.

Mnogi od nas pokušali su stvoriti taj besprijekoran osjećaj u vlastitim domovima. Sada je iskusna čistačica hotela otkrila točno kako to postići, naglašavajući važnost fokusiranja na prava područja. Lisa Williams, glavna domaćica u hotelu The Grand u engleskom gradu Yorku, inzistira na tome da postoji jedno područje koje biste uvijek trebali prvo očistiti jer je to leglo za širenje klica, piše Daily Express. Ako u vlastitom domu želite postići čistoću poput one u hotelu, ključno je prvo obratiti pozornost na tzv. mjesta koja se često dodiruju.

"Najvažnija stvar koju treba zapamtiti kada započinjete čišćenje jest prvo obrisati prašinu i dezinficirati sve 'točke visokog dodira'. Stvari poput kvaka na vratima, prekidača za svjetlo, slavina i rukohvata kasnije se lako mogu previdjeti, ali zbog redovitog dodirivanja mogu biti domaćini bakterijama", objasnila je Williams. Počevši od ovih područja osiguravate da tijekom daljnjeg čišćenja ne širite klice po sobi, a također ćete postići najveći vizualni i osjećajni učinak čistoće.

Nakon što ste očistili "točke visokog dodira", možete se posvetiti manje dodirivanim površinama poput ogledala, prozorskih dasaka i rasvjetnih tijela, a čišćenje završiti usisavanjem ili brisanjem poda. "Čišćenje sobe ovim redoslijedom osigurava da budete što učinkovitiji", rekla je Williams.

Nakon što je vaša soba besprijekorno uredna, možete dodati nekoliko završnih detalja da biste poboljšali prezentaciju prostora, čineći ga više poput luksuznog hotela. Lisa je predložila da se stavite u cipele gosta, čak i ako nikoga ne očekujete, jer će to pružiti svježu perspektivu i istaknuti sve manje detalje koje ste možda previdjeli, poput prašnjavog ogledala ili nakrivljenog jastuka. Za završni detalj, dodajte malo mirisa za sobu da biste svoj dom ostavili predivno svježim i privlačnim za sebe ili potencijalne goste.