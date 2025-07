Ne želite sjesti kada koristite javni WC? Evo zašto je polučučanj ipak lošija opcija

Javni toaleti nezaobilazan su dio svakodnevice, posebno kada smo na putovanjima, u trgovačkim centrima, na koncertima ili u gradskim parkovima. Iako možda nisu najugodnije mjesto, često su jedina opcija kada zatreba. No, s obzirom na to da ih koristi velik broj ljudi, često se postavlja pitanje higijene i sigurnosti njihova korištenja, od načina sjedenja do toga što prvo dotaknuti. Iako može biti primamljivo pokušati "lebdjeti" iznad prljave WC školjke, stručnjakinje su rekle da je to loša ideja. Dr. Primrose Freestone, klinička mikrobiologinja sa Sveučilišta u Leicesteru, kaže da uvijek trebate sjesti, bez obzira koliko nečisto sjedalo može izgledati, piše Daily Mail.

"Čučanje iznad WC školjke zapravo može uzrokovati ozljede ili povećati rizik od infekcije. Dok čučite, mišići dna zdjelice, gluteusa, leđa, trbušnih mišića i rotatora kuka naporno rade da bi spriječili pad. Napetost u tim mišićima, zajednički poznatima kao zdjelični pojas, sprječava slobodno otpuštanje urina. To uzrokuje nepotpuno pražnjenje mjehura, što dovodi do sve veće učestalosti i hitnosti odlazaka u toalet", objasnila je dr. Fresstone. Dodala je da bi taj izbor čak mogao dovesti do povećane vjerojatnosti infekcije mjehura.

Zdjelično dno je sloj mišića koji se proteže preko baze zdjelice i podupire organe. Kada ljudi mokre, tada zdjelično dno radi na podupiranju mjehura i osigurava da proces ne zahtijeva previše naprezanja. Kada čučite, tada su djelično dno i okolni mišići već napeti. "Ova napetost zdjeličnog pojasa otežava laki protok urina, često zahtijevajući da lagano gurate ili 'pritišćete' da bi urin brzo izašao. Često guranje ili pritiskivanje prema dolje može doprinijeti prolapsu zdjeličnih organa", objasnila je Brianne Grogan, fizioterapeutkinja za žensko zdravlje.

To može biti posebno problematično za žene koje su sklonije poremećajima zdjeličnog dna, posebno nakon trudnoće i poroda. To znači da uvijek trebate pokušati izbjegavati stajanje u polučučnju dok mokrite. Ako ste i dalje zabrinuti zbog rizika od bolesti sjedeći na prljavom WC-u, stručnjakinje su rekle da nema razloga za zabrinutost.

"Razvoj infekcije zbog sjedenja stražnjicom na WC dasci vrlo je malo vjerojatan jer većina crijevnih bolesti uključuje prijenos bakterija s ruku na usta, kao posljedicu fekalne kontaminacije ruku, hrane i površina. Ljudska koža također je prekrivena slojem bakterija i kvasca koji funkcionira kao vrlo učinkovit zaštitni štit", objasnila je dr. Freestone.

To znači da uopće nema potrebe čučati nad WC školjkom, a mnogo veća briga trebala bi biti dodirivanje površina u WC-u rukama. Kada pustimo vodu u WC-u, tada se silovito izbacuje oblak sitnih kapljica tekućine koje sadrže bakterije i fekalne tvari koje su nevidljive golim okom. Studije su pokazale da se ovaj oblak tvari može proširiti i do 1,5 metara, prekrivajući sve čega se dotakne.

To uključuje kvake na vratima, poklopac WC školjke, držače toaletnog papira, pa čak i vaš telefon, koji može završiti prekriven slojem fekalnih tvari i bakterija. To uključuje E. coli koja može uzrokovati neugodne proljeve i grčeve u trbuhu te Pseudomonas koja izaziva infekcije krvi i pluća.