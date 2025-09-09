Naš priručnik za lakši početak školske godine u tjedan dana preuzelo više od 2.000 ljudi! Evo kako do njega

Za lakši početak školske godine, preuzmite priručnik Brain Talk koji je u 10 dana preuzelo više od 2.000 ljudi. Namijenjen je mladima, roditeljima i učiteljima, kao podrška u razgovorima o temama koje su često preteške da bi se izgovorile naglas.

Početak nove školske godine uvijek donosi nove izazove - ne samo u učenju, već i u očuvanju mentalnog zdravlja. Sve češće čujemo o pritiscima s kojima se mladi suočavaju: od vršnjačkog nasilja i pritiska društvenih mreža do osjećaja iscrpljenosti i „burnouta“. Statistike govore same za sebe, depresija i anksioznost porasle su za 25 % u posljednjih pet godina, a trećina adolescenata bori se sa stresom i nesanicom.

No, jednako tako znamo i da postoje rješenja. Istraživanja pokazuju da edukacija može napraviti veliku razliku! Čak 60 % mladih nakon edukativnih projekata lakše prepoznaje znakove problema mentalnog zdravlja, a stigma se smanjuje i do 30 % u samo godinu dana.

Upravo zato je Večernji list pokrenuo projekt posvećen mentalnom zdravlju. Kreirali smo interaktivni microsite koji sadrži ploču s pitanjem „Kako si?“ kako bi svi mogli javno podijeliti svoje osjećaje. Uz podršku centara za psihološko savjetovanje Sirius i Stančić kreirali smo 20 stručnih članaka s konkretnim savjetima, a angažirali smo psihologinju da tijekom trajanja kampanje putem chatbota u stvarnom vremenu pruža besplatno psihološko savjetovanje.

Brain Talk smo lansirali i na Instagramu za dodatnu edukaciju i osnaživanje mladih kroz interaktivne i vizualno atraktivne objave, gdje smo okupili zajednicu od skoro 900 ljudi.



No, tu priča o mentalnom zdravlju ne staje.

Za lakši početak školske godine, objavili smo i priručnik Brain Talk koji je u 10 dana preuzelo više od 2.000 ljudi. Namijenjen je mladima, roditeljima i učiteljima, kao podrška u razgovorima o temama koje su često preteške da bi se izgovorile naglas.

Kroz chatbot, priručnik, članke i društvene mreže u samo šest mjeseci dosegli smo i pružili podršku više od 100.000 ljudi! Zajednica i dalje raste, a ako se još uvijek niste pridružili – sada je pravi trenutak!

Psihologinja Klara Zečević-Božić i sociologinja Vlatka Margetić Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Veliko hvala našim partnerima: PPD-u, Hrvatskoj pošti, HPB-u i Telemachu, što su prepoznali važnost ove teme i pružili podršku projektu. Posebnu zahvalnost upućujemo i centrima za psihološko savjetovanje Sirius i Stančić, koji su pomogli u kreiranju stručnih sadržaja, kao i našim suradnicama, psihologinjama Klari Zečević-Božić i sociologinji Vlatki Margetić, čija je stručnost bila neprocjenjiva u izradi priručnika Brain Talk.

Više informacija o projektu potražite na braintalk.hr.