Napustila je posao kako bi bila kućanica: 'Volim voditi brigu o svojem mužu i o kući'

Katrina Holte (30) je dala otkaz kako bi postala kućanica i kuhala, spremala i čistila svojem mužu Larsu (28) te šivala odjeću koju prodaje ljudima diljem svijeta. Vjeruje kako je važno razmaziti muškarce, a najviše voli 50-te godine prošlog stoljeća pa je tako i odlučila živjeti.

Svakoga jutra se budi u 6:30 kako bi mužu spremila odjeću, a potom i doručak te spakirala ručak u posudu koju uzima na posao. Nakon toga cijeli dan čisti, pere rublje i pegla, a potom radi večeru koja je uvijek u isto vrijeme na stolu.

Kaže kako je večera uvijek na vrijeme kako bi njezin muž mogao jesti čim dođe s posla. "Kada dođe doma izgleda umorno, a zato je stol postavljen i ukrašen svijećama da bi se opustio."

Otkaz je dala prije godinu dana, a njezin muž ju je podržao. Bila je preumorna i svaki je dan doživljavala previše stresa pa je odlučila da je vrijeme da postane kućanica. "Odličan je osjećaj bio otići s radnog mjesta. Sada mogu raditi što hoću i uređivati kuću kako želim."

"Osjećam se kao da živim kao što sam uvijek htjela. Ovo je moj život iz snova i muž dijeli moje mišljenje. Puno je to posla, ali volim voditi brigu o svojem mužu i to me stvarno usrećuje, a muž cijeni takvo ponašanje", rekla je Katrina za Mirror.

Osim što je kućanica, Katrina se odijeva kao da je 1950. godina, a odjeću šije sama. Namještaj u njihovoj kući također je iz tih godina te priznaje da se osjeća kao da je rođena u krivom desetljeću.

Katrina svoju retro odjeću prodaje diljem svijeta. "Osjećam se odlično dok nosim vintage odjevne predmete. Uvijek se trudim izgledati najbolje što mogu."

Kaže kako će jednog dana i svoju djecu, kada će biti mala, odijevati u stare haljine, a kasnije će prepustiti da same odlučuju o odjeći.

