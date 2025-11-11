Najstariji bračni par na svijetu otkrio je tajnu dugovječnosti: 'Vole život i jedno drugo'

Ljubavi koje traju desetljećima uvijek fasciniraju i inspiriraju. One pokazuju kako predanost, međusobno razumijevanje i strpljenje mogu izdržati iskušenja vremena, promjene i životne izazove. Takvi dugotrajni odnosi nisu samo simbol stabilnosti, već i podsjetnik da prava ljubav, uz trud i međusobnu podršku, može rasti i cvjetati kroz cijeli život. Nedavno okrunjeni najstariji bračni par na svijetu čini par stogodišnjaka koji su se upoznali tijekom Drugog svjetskog rata, a sada se kunu u moć znatiželje, ispijanja piva za vrijeme ručka i jednostavnog ljubljenja.

S ukupnom dobi od 216 godina i 132 dana, Eleanor (107) i Lyle Gittens (108) iz Miamija dobili su ovu titulu od Guinnessove knjige rekorda. Oni su i najstariji živi bračni par (zbrojena dob) te najstariji bračni par ikada zabilježen po zbrojenoj dobi. Par, koji se vjenčao prije više od 83 godine, ovog je tjedna grupa za praćenje rekorda LongeviQuest proglasila i najdugovječnijim bračnim parom na svijetu. "Vole život i vole se međusobno. I vole dobru hranu. Oni su oličenje partnerstva. Oboje su super inteligentni i obrazovani te oboje jako cijene obrazovanje", rekao je njihov unuk Hasani Gittens (49).

Eleanor i Lyle su se upoznali 1941. godine tijekom studija u američkom gradu Atlanti, a vjenčali su se 4. lipnja 1942. u Bradentonu na Floridi, piše New York Post. Lyle, koji je bio mobiliziran za rat, dobio je trodnevni dopust iz vojne obuke da bi se mogao vjenčati. "Morao se odmah vratiti svojim dužnostima, ali kao što vidite ljubav je trajala. Pitala sam se hoću li ga ikada više vidjeti", objasnila je Eleanor. Lyle je ubrzo poslan u Italiju u 92. pješačku diviziju, dok se 24-godišnja Eleanor, koja je bila trudna, preselila u New York gdje je prvi put upoznala Lyleovu obitelj.

Dobila je posao u obračunu plaća za tvrtku koja je proizvodila dijelove za zrakoplove za rat u inozemstvu, a kasnije je postala učiteljica u javnoj školi. Nakon što se Lyle vratio kući iz rata, dobio je vladin posao radeći za državu New York u Svjetskom trgovačkom centru. Vrijedni par je 1950-ih započeo večernji ritual ispijanja martinija nakon dugog dana. Sada održavaju tradiciju ispijajući pivo ili čašu crnog vina za ručak.

Prema riječima Hasanija Gittensa, njegovi su djed i baka sve radili s mjerom i obožavali su zajedno pripremati obroke. Tijekom godina, par je živio u Brooklynu i zajedno su imali troje djece, Lylea, Angelu i Ignae, a Eleanor je doktorirala urbano obrazovanje na Sveučilištu Fordham u dobi od 69 godina.

Tijekom pandemije, par se preselio na Floridu. Na pitanje o tajni dugovječnosti njihovog braka, Eleanor je rekla da su se jednostavno "stopili" i da vole jedno drugo. "Volim svoju ženu. Jednostavno je", rekao je Lyle. Par je početkom studenog dobio titulu "najdugovječnijeg bračnog para" nakon što je Manoel Angelim Dino, koji ju je prethodno "nosio" sa suprugom, umro u listopadu.