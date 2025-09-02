Znate li što se događa s vašim tijelom prije, za vrijeme, i nakon orgazma?

Poznat osjećaj... leptirići, valovi zadovoljstva, uvijanje nožnih prstiju, nenamjerni zvukovi i lupanje srca? Sve se to događa tijekom orgazama. Ali jeste li ikada pomislili što se događa s vašim tijelom? Što mozak radi? Kakvu ulogu ima anatomija? Iako postoji povijest istraživanja ljudske seksualnosti, proučavanje orgazama je novo, piše Sexpert.

Tek 1953. godine prepoznat je ženski orgazam. Prije toga, vjerovalo se da žena ne uživa u seksu, a da je to užitak samo za muškarca. Znanstvenici su koristili magnetsku rezonancu kako bi utvrdili što mozak radi tijekom orgazma. Na temelju skupa odrednica, test je pokazao da se tijekom seksa isključuje logički dio mozga.

U ciklus seksualnog odgovora uključeno je više područja mozga – hipotalamus, talamus, supstancija nigra, senzorni korteks i motorička područja koja se pojačavaju tijekom orgazma. To omogućuje tijelu da reagira na dodir, fantazije i seksualna sjećanja. Hipotalamus proizvodi oksitocin, koji je hormon dobrog osjećaja koji povećava uzbuđenje, a time i užitak.

Drugi hormon koji mozak oslobađa je nalet dopamina. Svrha dopamina je omogućiti osjećaj zadovoljstva, želje i motivacije u prefrontalnom korteksu. Prolaktin se također oslobađa prilikom orgazma, koji potiče sveukupni osjećaj zadovoljstva koji dolazi s orgazmom. To je uglavnom zbog povećanja protoka krvi i oslobađanja hormona.

Nakon orgazma se oslobađa serotonin. Ovaj hormon potiče dobro raspoloženje, kao i osjećaj pospanosti. U osnovi, mozak prije, za vrijeme i nakon orgazma ima istu reakciju kao kod korištenja opojnih sredstava ili slušanja omiljene pjesme. Mozak ne razlikuje seks od drugih ugodnih iskustava poput jedenja sladoleda. Također šalje kemikalije koje mogu smanjiti bol. Tako orgazam može izliječiti glavobolju.

Hipofiza oslobađa endorfine, oksitocin i vazopresin koji potiču smanjenje boli, povezivanje i intimnost. Ako mislite da je mozak zauzet, provjerite što vaše tijelo radi u tom procesu. Unutarnji organi koji čine spolnu anatomiju muškarca uključuju epididimis, sjemenovod, sjemene mjehuriće, prostatu, Cowperove žlijezde i uretru. Najistaknutiji dio muške spolne anatomije je njegov penis.

Penis ima tri osnovne funkcije: pokretanje orgazma i transport sjemena i urina iz tijela. Sastoji se od baze, osovine i glavića. Baza i osovina su mjesto gdje su erektilno tkivo i mišići. Osim toga, tu su i skrotum i testisi. Skrotum je vrećica naborane kože iza i ispod penisa koja sadrži testise.

Za vlasnice vulve, proces je složeniji. Zbog toga orgazam ovisi o razvoju u maternici. Zove se CUV kompleks. To je skraćenica od Clitoral-Urethra-Vagina s cerviksom i perinealnom spužvom. Vulva je najočitiji dio klitorisa. Tu je klitorisni poklopac koji je ili pričvršćen za unutarnje usne ili uopće nije pričvršćen.

Zdjelična kost je u obliku slova V. Ako pritisnete stidnu kost i krenete prema gore, moći ćete aktivirati klitoris. Vestibularne žlijezde se spajaju s donjim dijelom klitorisa te nabubre od uzbuđenja i mogu uzrokovati oticanje vanjskih usana. Otvor uretre je dio unutarnjih usana koji se nalazi ispod klitorisa i iznad vaginalnog otvora.

Često gledamo na cerviks kao na nešto što je bitno u trudnoći – to je u biti otvor za maternicu, ali ne želite ući u njega. Jednostavnim dodirom cerviksa aktivira se zdjelični živac koji šalje signale ugode u maternicu, cerviks i gornji dio vagine. To može rezultirati jačim cervikalnim orgazmom piše Sexpert.

P-točka se nalazi između vagine i rektuma. Kad ste preplavljeni uzbuđenjem i masirani na tom mjestu, možete doživjeti orgazam. Bartholinijeve žlijezde uzrokuju podmazivanje rodnice. Podmazivanje je ključno prilikom prodiranja. Mozak i tijelo prolaze kroz mnogo toga odjednom prije, tijekom i nakon orgazma. Znanje ovih informacija može vam pomoći da stvorite svoje najbolje seksualno iskustvo.

