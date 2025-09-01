Razvrat i blud ili drugačija ljubav: Što zapravo rade swingeri?

Swinganje ili dijeljenje partnera/supružnika je izraz koji označava poligamnu praksu koja podrazumijeva neobavezni, anonimni ili jednokratni seks s drugim parom, u kojem sudjeluju jedan ili oba partnera. Uz swinganje se često vežu epiteti i izrazi poput: razvrat, blud, perverzije, fetiši, Sodoma i Gomora, a neki će sve proglasiti psihičkim poremećajem.

No prije nego što izvadite križ i svetu vodicu, poslušajte svjedočanstva swingera Davida koji o svom životnom stilu odlučio napisati knjigu i - razbiti predrasude. 'Swinganje nije 'grupa ljudi' koja živi u prikolici i prakticira besplatan seks sa svim i svakim', oštro će David.

David objašnjava kako postoje više vrsta swing-zabava, od onih na kojima sudjeluje četvero ljudi, do onih masivnih (najčešće u hotelima) na kojima bude i do 80-ak swingera. Iako su takve zabave tabu, David tvrdi kako ulazak u svijet swingera može biti divno iskustvo i promijeniti vaš život na bolje.

U swinganju postoji puto nježnosti, objašnjava David. Swingeri prate određena pravila i postoje jasne granice kad je seks u pitanju. 'Sve je vrlo sigurno kad se slijede pravila, a uvijek se slijede', kazao je David za Metro, 'Svi problematični brzo se uklanjanju sa zabave'.

Na swing-zabavama ima puno samaca, ali najviše parova koji naprosto traže način kojim će 'zapapriti' ili razbuktati strast. Više je žena, nego muškaraca, pa mnoge pripadnice ljepšeg spola uživaju u pažnji i u mogućnosti su ostvariti svoje seksualne fantazije.

David naglašava kako se uvijek upotrebljavaju kondomi! U njegovoj knjizi naći ćete fotografije koje pokazuju brojne sudionike koji se, kako zaključuje David, uvijek smješkaju ili smiju od srca. 'To je životni stil. Svijet unutar svijeta koji svoje žitelje čini sretnima', dodaje.