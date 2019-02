Možda će vas iznenaditi koliko biste zapravo ručnika trebali imati...

Na internetu se povela rasprava o tome koliko ručnika biste zapravo trebali imati u kućanstvu. Jeste li ikada i razmišljali o tome? Neki očito jesu pa se na Twitteru povela zanimljiva rasprava o tome postoji li zaista neki određeni broj ručnika koliko bi svaka osoba u vašem kućanstvu trebala imati.

I dok vi možda smatrate kako znate i imate sasvim dovoljno ručnika za svakoga, brojke koje navode neki možda će vas iznenaditi. Cijelu priču "zakuhao je" influencer Abdul Dremali koji je i pitao korisnike te društvene mreže koliko ručnika posjeduju.

hello fellow adults. my gf and i have a question... what is the correct amount of towels to own? i said 10 and she looked at me like i was crazy. we have zero frame of reference on the appropriate amount of towels in a household of two.