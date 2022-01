'Moja djevojka očijuka sa svakim muškarcem kojeg sretne, bojim se da će me prevariti'

– Čini se da moja djevojka očijuka sa svakim muškarcem koji joj se nađe na putu, a moj instinkt kaže da tu nije kraj. No, unatoč tome što vidim što radi, ne mogu ništa dokazati. Kaže da ako joj ne vjerujem, gotovi smo – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Kad su započeli vezu, osjećao se tako posebno s njom, kao da je jedina osoba u sobi. No, sada vidi kako očijuka sa svakim muškarcem kojeg sretne, bez obzira jesu li oni drugi tati u školi njezine djece, poslovni kontakti ili slučajni prolaznici.

– Zajedno smo se preselili prije šest mjeseci. Doista mi se sviđa, ali sam oprezan jer su joj muškarci dolazili u kuću u svako doba. Zatim je htjela otići na vikend da ostane s jednim od ovih tipova, koji je navodno bio samo prijatelj. Nisam odobrio, pa je otkazala. No mjesecima kasnije rekla je da odlazi s djevojkom – nastavio je.

Njezina objašnjenja nikada nisu dovoljna, a na kraju mu često prizna da se nalazi s drugim muškarcima, inzistirajući da se ništa ne događa između njih. Ako je počne ispitivati o tome, na se uzruja i nastane velika svađa pa sada se pita ima li njihova veza budućnost.

– Nije ni čudo što se osjećate nelagodno. S obzirom na to kako se osjećate, ne možete zanemariti ovaj problem. To se mora riješiti. Recite joj da se brinete da vara. Objasnite da želite znati kako možete ojačati svoju vezu, tako da ona više ne osjeća potrebu da održava kontakt s drugim muškarcima. Ali to će biti učinkovito samo ako ste spremni otići ako ona ne pokaže više poštovanja prema vašim osjećajima – odgovorila mu je Deidre.

