Moglo bi vas iznenaditi: Ova generacija ima najbolji seks!

Mislite li da je najbolje vrijeme za seks u dvadesetim godinama? Mogli biste se prevariti. Naime, istraživanja pokazuju kako osobe u kasnijim godinama života imaju više samopuzdanja i to se itekako osjeti i u spavaćoj sobi. Rezultati novog istraživanja koje je provedeno na portalu za upoznavanje Lumen, pokazali su da osobe starije od pedeset godina, u toj dobi doživljavaju najuzbudljiviji seks u životu, piše Mirror.

Razlog tome je njihovo samopuzdanje koje imaju i smionost da neopterećeni izgledom i “propustima”, opušteno isprobavaju nove položaje i igrice koje ih dovode do uzbuđenja i najbojlih seksualnih odnosa koji su imali u svom životu. Pokazalo se i to da osobe u ovoj životnoj dobi imaju više vremena za isprobavanje noviteta kada je riječ o seksu jer su im djeca tada već odraslija i veća, a poslovi već odavno uhodani.

Deset posto ispitanika priznalo je da u ovoj dobi imaju veći libido te češće eksperimentiraju u spavaćoj sobi. Veći je broj i onih koji će na prvom spoju u ovoj dobi vjerojatnije otići do “kraja”, odnosno, neće čekati drugi spoj da se upuste u seksualni odnos. Više od trećine ispitanika potvrdilo je da će imati seksualni odnos tijekom prva tri spoja.

Parovi u ovoj dobi najčeščće mijenjaju tri različite seksualne pozicije, a njihovi odnosi traju u prosjeku oko 25 minuta. Misionarski položaj i u ovoj je dobi jedan od najomiljenijih i najčešćih položaja tijekom seksa. Ipak, zabrinjavajuće je da u ovoj dobi ipak postaje jasno da ponekad godine i mudrost ne idu zajedno jer čak 80 posto sudionika istraživanja u dobi preko 50 godina priznaje da se nikada nisu testirali na spolno prenosive bolesti dok istovremeno tek četiri posto ispitanika često koristi zaštitu, a više od polovice gotovo nikada tijekom seksualnih odnosa.