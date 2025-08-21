Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
tko bi rekao...

Moglo bi vas iznenaditi: Ova generacija ima najbolji seks!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
21.08.2025.
u 23:00

Razlog tome je njihovo samopuzdanje koje imaju i smionost da neopterećeni izgledom i “propustima”.

Mislite li da je najbolje vrijeme za seks u dvadesetim godinama? Mogli biste se prevariti.  Naime, istraživanja pokazuju kako osobe u kasnijim godinama života imaju više samopuzdanja i to se itekako osjeti i u spavaćoj sobi. Rezultati novog istraživanja koje je provedeno na portalu za upoznavanje Lumen, pokazali su da osobe starije od pedeset godina, u toj dobi doživljavaju najuzbudljiviji seks u životu, piše Mirror

Razlog tome je njihovo samopuzdanje koje imaju i smionost da neopterećeni izgledom i “propustima”, opušteno isprobavaju nove položaje i igrice koje ih dovode do uzbuđenja i najbojlih seksualnih odnosa koji su imali u svom životu. Pokazalo se i to da osobe u ovoj životnoj dobi imaju više vremena za isprobavanje noviteta kada je riječ o seksu jer su im djeca tada već odraslija i veća, a poslovi već odavno uhodani. 

Deset posto ispitanika priznalo je da u ovoj dobi imaju veći libido te češće eksperimentiraju u spavaćoj sobi. Veći je broj i onih koji će na prvom spoju u ovoj dobi vjerojatnije otići do “kraja”, odnosno, neće čekati drugi spoj da se upuste u seksualni odnos. Više od trećine ispitanika potvrdilo je da će imati seksualni odnos tijekom prva tri spoja.

Parovi u ovoj dobi najčeščće mijenjaju tri različite seksualne pozicije, a njihovi odnosi traju u prosjeku oko 25 minuta. Misionarski položaj i u ovoj je dobi jedan od najomiljenijih i najčešćih položaja tijekom seksa. Ipak, zabrinjavajuće je da u ovoj dobi ipak postaje jasno da ponekad godine i mudrost ne idu zajedno jer čak 80 posto sudionika istraživanja u dobi preko 50 godina priznaje da se nikada nisu testirali na spolno prenosive bolesti dok istovremeno tek četiri posto ispitanika često koristi zaštitu, a više od polovice gotovo nikada tijekom seksualnih odnosa.
Ključne riječi
erekcija orgazam godine libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još