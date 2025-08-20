Znate li da postoji vremensko ograničenje za seks s kondomom? Doktorica otkriva koliko smije trajati!

Svi znamo da je siguran seks dobar seks. Ako želite izbjeći spolno prenosive bolesti i neželjenu trudnoću, korištenje kondoma je pravi izbor. No, ako vaša izdržljivost između plahti traje duže, važno je znati da kondomi imaju ograničen rok trajanja tijekom upotrebe. Naime, ako imate penetrativni seks koji traje duže od 30 minuta, trebali biste zamijeniti kondom, piše Metro.

Dr. Bhavini Shah, liječnica opće prakse, savjetuje: ‘Ako ste imali seks pola sata i niste spremni prestati, zamijenite kondom. Trenje slabi kondom i povećava rizik od pucanja. Ako ste ispod tog vremena, trebali biste biti sigurni, ali ako prelazite 30 minuta, najbolje je igrati na sigurno. Naravno, količina trenja ovisi i o intenzitetu snošaja’.

Dakle, ako planirate dužu akciju, bolje je zaustaviti se i staviti novi kondom radi dodatne sigurnosti. Dr. Shah također naglašava da čak i ako vaš seks traje manje od 30 minuta, a želite nastaviti s drugom rundom, ne biste trebali koristiti isti kondom. ‘Nemojte ga ostaviti za drugi krug’, kaže, ‘Kondom je namijenjen za jednokratnu upotrebu. Korištenje istog kondoma više puta povećava rizik od pucanja. Zato se kondomi prodaju u pakiranju s više njih’.

Ako mislite da bi korištenje dva kondoma istovremeno pružilo dodatnu zaštitu, to nije točno. ‘Jedan po jedan, molim’, upozorava dr. Shah, ‘Korištenje dvaju kondoma odjednom zapravo je rizičnije jer se mogu trljati jedan o drugi, što povećava rizik od pucanja’.

Kada je u pitanju otvaranje kondoma, nemojte biti previše nestrpljivi. Dr. Shah upozorava: ‘Otvaranje pakiranja kondoma može biti izazovno, ali ako niste oprezni, možete probušiti kondom. Nokti i zubi također mogu uzrokovati oštećenja. Uzmite si vremena, pronađite pravi kut i pažljivo otvorite pakiranje’.

Osim toga, važno je provjeriti regulacijske oznake i rok trajanja kondoma kako biste bili sigurni u njihovu sigurnost i kvalitetu - potražite tražiti CE oznaku. Pazite da ne zamijenite CE oznaku sa sličnom oznakom ‘China Export’, koja samo označava mjesto proizvodnje, a ne sigurnosne standarde.

Na kraju, uvijek provjerite rok trajanja kondoma. Kondomi s isteklim rokom valjanosti imaju veći rizik od pucanja, pa se pobrinite da koristite svježe i sigurne kondome kako biste uživali u sigurnom seksu.