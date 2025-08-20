Partner vas je prevario? Stručnjakinja otkrila da bi problem zapravo mogao biti - u vama!

Prevara u vezi jedan je od najtežih udaraca koje ljubavni odnos može doživjeti. Kada osoba kojoj vjerujemo i s kojom gradimo zajedničku budućnost iznevjeri to povjerenje, posljedice mogu biti razorne, od slomljenog srca i osjećaja izdaje do gubitka sigurnosti i vjere u ljubav. Za neke je prevara trenutak nakon kojeg povratka nema, dok drugi parovi pokušavaju pronaći način kako obnoviti odnos i prevladati bol. S novim oblicima varanja i mnogima koji su podijeljeni oko toga što se danas zapravo smatra varanjem, često može biti teško uočiti znakove da vas vaša druga polovica vara.

O kojem god obliku varanja bila riječ, malo je ljudi koji misle da je osoba koja je prevarena kriva što ih je partner varao, no tako ipak misli jedna stručnjakinja, piše Unilad. Govoreći u jednom podcastu, Sadia Khan rekla je da bi osoba koja je prevarena mogla biti kriva jer nije uočila određene znakove. "Ljudi obično ne lažu. Možda će lagati, ali će vam pokazati crvene zastavice, gotovo od prvog dana. Moguće je da ste ih uhvatili u nekoliko laži kada ste se prvi put sastali s njima. Uočili biste neki znak da je ta osoba sposobna za još veće laži. Ako pažljivo pratite svog partnera, onda mu je prilično teško živjeti dvostrukim životom, a da vi to ne shvatite", objasnila je Khan.

Neki ljudi rade isključivo na tome da uhvate ljude u preljubu, uključujući Cassie Crofts čiji posao privatne istražiteljice podrazumijeva svakodnevno razotkrivanje preljubnika. Australka vodi Venus Investigations i surađuje s klijentima koji sumnjaju da ih partner vara te provodi provjere pozadine za osobe koje ulaze u veze. Crofts je objasnila proces otkrivanja prevara, a on započinje prolaskom kroz vremensku crtu zajedno s partnerom koji sumnja na nevjeru.

"Pokušavamo, gdje god je to moguće, nekako odrediti određeni datum za koji mislimo da će se nešto dogoditi. Na primjer, ako partner nekoliko dana unaprijed najavi da će raditi do kasno ili ide u posjet rođaku, a vi nikada niste čuli za tog rođaka", objasnila je Crofts.

Rekla je da izradi plan istrage za njih, temeljen na tome što bi bio uspješan ishod. "Zatim razgovaramo o troškovima i koliko dugo smo spremni to raditi, a oni dobivaju dnevno ažuriranje o tome gdje smo stigli. Ponekad prođu tri dana i ne pronađemo ništa, pa oni kažu: 'Gledaj, u ovom trenutku izgleda da on radi sve što kaže da radi. Završit ćemo tu", zaključila je privatna istražiteljica.