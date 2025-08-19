Ovo povrće smatra se 'superhranom', ali može uništiti seksualni život muškarcima

Mrkva je poznata kao jedno od najzdravijih povrća, često se opisuje kao “superhrana” zahvaljujući nizu dobrobiti za organizam – od jačanja imuniteta pa sve do boljeg vida u mraku. No, nova istraživanja sugeriraju da pretjerivanje s mrkvom i sličnim povrćem možda ipak nije bezopasno – barem kada je riječ o muškom seksualnom zdravlju, piše Daily Mail.

Mrkva je bogata karotenima, spojevima koje tijelo pretvara u vitamin A i koji su poznati po snažnim antioksidativnim svojstvima. Međutim, prema istraživanju kineskih znanstvenika, visoke razine karotena mogle bi biti povezane s povećanim rizikom od erektilne disfunkcije. Analizom podataka muških ispitanika otkrili su da su oni s najvećim unosom karotena imali gotovo 60 posto veću vjerojatnost da razviju probleme s erekcijom.

Točan razlog još nije jasan, no istraživači pretpostavljaju da prevelika količina karotena može negativno utjecati na endotel – unutarnji sloj krvnih žila. Upravo taj sloj tijekom seksualnog uzbuđenja otpušta dušikov oksid, ključnu tvar koja pokreće protok krvi u penis i omogućuje erekciju.

Osim u mrkvi, karoteni se nalaze i u drugom narančastom povrću poput bundeve, batata i muškatne tikve, kao i u voću poput manga i marelica. “Naši rezultati pokazuju da povišene razine karotena mogu biti značajan čimbenik rizika za erektilnu disfunkciju. Ipak, potrebno je daljnje istraživanje kako bismo razumjeli biološke mehanizme i provjerili može li prilagodba prehrane smanjiti taj rizik“+”, navodi tim iz Sveučilišne bolnice u Pekingu u radu objavljenom u časopisu Archives of Medical Science.

Dosad nije bilo poznato da karoteni imaju ikakvu poveznicu s erektilnom disfunkcijom. Učestalost stanja raste s godinama – javlja se kod trećine muškaraca starijih od 60 i više od polovice onih iznad 70. Uzroci su raznoliki, od srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2, do hormonalnih poremećaja i problema s prostatom.