Mobitel ne ispuštate iz ruku ni u krevetu? Evo zašto biste trebali prestati s tom navikom

Novo norveško istraživanje pokazalo je da više vremena provedenog pred ekranom u krevetu znatno povećava rizik od nesanice. Točnije, samo jedan sat korištenja ekrana u krevetu povećava rizik od nesanice za gotovo 60 posto, a trajanje sna smanjuje se u prosjeku za oko pola sata. 'Posebno nas je zanimalo ima li korištenje društvenih mreža – zbog njihove interaktivnosti i potencijalnog emocionalnog utjecaja – jaču povezanost s lošim snom nego druge aktivnosti pred ekranom', kaže autor studije dr. Børge Sivertsen, viši istraživač na Norveškom institutu za javno zdravstvo u Bergenu, piše Everyday Health.

'Iznenađujuće, pokazalo se da je najvažnije ukupno vrijeme provedeno pred ekranom u krevetu, a ne vrsta aktivnosti“, dodaje Sivertsen koji je s kolegama analizirao odgovore više od 45.000 odraslih osoba u dobi od 18 do 28 godina. Sudionici su odgovarali na pitanja o tome koriste li ekrane nakon odlaska na spavanje, koliko dugo i koliko puta tjedno. Navedene aktivnosti uključivale su gledanje serija i filmova, igranje igara, društvene mreže, surfanje internetom, slušanje podcasta i čitanje. Anketa je uključivala i pitanja o vremenu odlaska na spavanje, buđenja, vremenu potrebnom za utonuti u san te učestalosti problema s uspavljivanjem, dnevnom pospanošću i trajanju tih problema.

Nesanica je definirana kao poteškoće sa snom i osjećaj pospanosti najmanje tri puta tjedno tijekom tri mjeseca. Rezultati su pokazali da samo jedan dodatni sat ekrana u krevetu povećava rizik od nesanice za 59 posto, a ukupno trajanje sna smanjuje za 24 minute. Sivertsen naglašava kako se simptomi nesanice i smanjen san jasno povezuju s količinom korištenja ekrana. Napominje i da je istraživanje ograničeno jer se temelji na samoprocjeni mladih Norvežana te ne uključuje objektivna mjerenja spavanja.

Mnoge zdravstvene organizacije, uključujući Sleep Foundation, preporučuju izbjegavanje korištenja ekrana barem sat vremena prije odlaska na spavanje. 'Ekrani aktiviraju um', kaže dr. Vishesh Kapur, specijalist medicine spavanja na Sveučilištu Washington, koji nije sudjelovao u istraživanju. 'Ako osoba gleda nešto zanimljivo, može odgoditi spavanje, a ako je sadržaj uznemirujući, to može otežati uspavljivanje.' Plavo svjetlo s ekrana također može ometati san. 'Plavo svjetlo potiskuje lučenje melatonina, hormona koji pomaže u pokretanju sna', objašnjava dr. Nitun Verma, specijalist za spavanje i glasnogovornik Američke akademije za medicinu spavanja.

Dr. Verma savjetuje sljedeće korake za bolji san: izbjegavajte ekrane 30 do 60 minuta prije spavanja, ako morate koristiti ekran, smanjite svjetlinu na minimum, uključite opcije poput Night Shift i Do Not Disturb na telefonu, a umjesto ekranom, opustite se čitanjem knjige ili blagim istezanjem. Nadalje, koristite običnu budilicu umjesto alarma na telefonu kako biste izbjegli iskušenje surfanja. 'Naše istraživanje pokazuje da čak i mala smanjenja vremena pred ekranom mogu poboljšati kvalitetu i trajanje sna', kaže Sivertsen. 'Nije poanta potpuno izbaciti ekrane – već biti svjestan kada i kako ih koristimo, osobito navečer.'

