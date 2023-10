Mnogi ovo ne znaju: Ove 4 namirnice nikada ne biste trebali držati u vratima hladnjaka

Preljevi za salatu, umaci, senf, staklenke maslina i kiselih krastavaca neki su od stalnih stanovnika vrata mnogih hladnjaka. Ipak neke se namirnice mogu čuvati u vratima, a neke ipak treba čuvati negdje drugdje u hladnjaku. Ništa nije pogrešno s vratima hladnjaka, to je dobro mjesto za pohranu određene hrane. Međutim, budući da se vrata hladnjaka uvijek otvaraju i zatvaraju, to se smatra najtoplijim mjestom u hladnjaku, prenosi Yahoo.

'Namirnice pohranjene u vratima imaju veću mogućnost da budu izložene višim temperaturama u kuhinji', kaže Katie Reeder, certificirana instruktorica ServSafea, 'Kad se hladnjak otvara često i dulje nego što je potrebno, bit će mu teže održavati stvari hladnima, posebno one namirnice pohranjene u vratima'. To znači da biste brzo pokvarljive namirnice – one koje se moraju stalno držati na nižoj temperaturi – trebali držati unutar glavnog odjeljka frižidera.

Jaja, vino, kava... Iznenađujuće, ali ovih 5 namirnica smijete čuvati u zamrzivaču!

Koristite vrata za namirnice koje nisu tako kvarljive, one koje mogu podnijeti temperaturne fluktuacije. Namirnice poput začina, kiselih krastavaca, maslina, vode, gaziranih pića, pa čak i sokova dobri su kandidati. Stručnjaci za sigurnost hrane slažu se da bi sljedeće četiri namirnice uvijek trebale biti na policama vašeg hladnjaka, a nikako u vratima. Popis bi mogao biti iznenađujući budući da mnogi hladnjaci dolaze opremljeni namjenskim spremištem u vratima za neke od ovih artikala.

1. Jaja, mlijeko i mliječni proizvodi: Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuje potrošačima da čuvaju jaja, mlijeko i druge mliječne proizvode na temperaturi od 4°C ili nižoj. Jedino mjesto koje dosljedno može ostati na ili ispod te temperature je unutrašnjost hladnjaka, a ne vrata. Kulinarska nutricionistica Laura M. Ali kaže da iako mnogi hladnjaci imaju odjeljke na vratima dizajnirane posebno za jaja i mlijeko, te se namirnice nikada ne bi smjele čuvati u vratima.

Ali, preporučuje čuvanje jaja u njihovoj originalnoj kutiji na srednjoj ili donjoj polici, prema stražnjem dijelu hladnjaka kako biste osigurali da ostanu hladna. Što se tiče mlijeka, iskoristite podijeljene, podesive police svog hladnjaka kako biste stvorili savršeno mjesto u sredini hladnjaka, prema stražnjoj strani, za pohranu vašeg mlijeka.

VEZANI ČLANCI:

2. Meso, perad i riba: Sirovo meso, perad i riba ne pripadaju u vrata vašeg hladnjaka. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a (USDA), treba ih stalno čuvati na temperaturi od 4°C ili nižoj. Sirovo meso lako će se pokvariti ako se drži iznad tih temperatura. Nutricionistica Lauren Harris-Pincus slaže se da je rok trajanja svježih životinjskih bjelančevina relativno kratak.

Sirovi životinjski proteini također imaju potencijal unakrsno kontaminirati hranu na istoj polici ili polici ispod, kaže Katie Schimmelpfenning. Čuvajte sirovo meso u glavnom odjeljku hladnjaka, na najnižoj polici, po mogućnosti u nekoj posudi.

3. Rezani proizvodi: Čuvate li rezano voće i povrće u vratima hladnjaka? Ako je tako, Reed preporučuje da prestanete. 'Određeno rezano voće i povrće, posebno dinje, rajčice i lisnato povrće, smatraju se hranom većeg rizika', dodaje. To je zato što su nakon rezanja podložnije razvoju bakterija zbog kombinacije čimbenika kao što su razine pH-a, više temperature i sadržaj vlage. Oni su visokorizična hrana jer su u prošlosti bili povezani s izbijanjem bolesti koje se prenose hranom. Čuvajte ih u hermetički zatvorenim posudama sigurnim za hranu u glavnom odjeljku vašeg hladnjaka.

VEZANI ČLANCI:

4. Ostaci hrane: Kako biste im pomogli da izdrže preporučena tri do četiri dana prije konzumiranja ili bacanja, držite ih u glavnom odjeljku hladnjaka, a ne na vratima. Kao i rezani proizvodi, vrlo su osjetljivi na rast bakterija, a najsigurniji je način skladištenja držati ih na temperaturi ispod 4°C.