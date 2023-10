Objavljen je popis najljepših plaža na svijetu, a na njemu se našla i jedna hrvatska

Iako biste Algarve u južnom Portugalu mogli smatrati popularnim mjestom za golfere i umirovljenike, lokacija je upravo proglašena najboljom europskom destinacijom za odlazak na plažu na dodjeli nagrada World Travel Awards 2023. Algarve je osvojio nagradu deseti put zaredom – i vrijedi istaknuti da nijedna druga destinacija nije osvojila ovo priznanje toliko puta, prenosi Metro.

Ostala top odredišta za odlazak na plažu u užem izboru uključuju sljedeća područja: Cannes, Francuska; Krf, Grčka; Costa Navarino, Grčka; Mallorca, Španjolska; Marbella, Španjolska; Otok Porto Santo, Madeira i Sardinija, Italija. Sunčani Algarve regija je s više od 100 plaža i oko 200 km prekrasne obale. Ondje je 88 plaža s označenih plavom zastavom – riječ je o jednoj od najvećih koncentracija takvih plaža u Europi. To također znači da su u regiji Algarve možda i najčišće plaže na svijetu.

Govoreći o osvajanju nagrade, predsjednik turističkog ureda Algarvea André Gomes rekao je: "Algarve ima plaže za svačiji ukus. Od dugih, pješčanih plaža zaštićenih zlatnim liticama do malih uvala smještenih između stijena i mirnih voda istočne obale, kao što su Manta Rota i Altura, koje su savršene za obitelji. Plaže na zapadnoj obali Amado, Bordeira i Monte Clerigo neke su od najslikovitijih i najnenapučenijih u zemlji te su omiljena destinacija za surfere. Tu su i poznati gradovi Albufeira, Lagos i Vilamoura, svi s lijepim plažama."

A na popisu najboljih plaža na svijetu našla se i jedna iz Hrvatske. Radi se o plaži Pasjači u Konavlima koja je ponosno zasjela na 39. mjesto ovog prestižnog popisa. Ova je plaža smještena na skrovitom, nepristupačnom mjestu gdje se konavoske stijene strmo obrušavaju u Jadransko more. Do ove prekrasne plaže, okružene prirodnim ljepotama, možete doći spuštajući se niz stube u stijenama. Ali, za netaknutu prirodu, čisto, plavo more i prekrasan pogled, isplati se i malo pješačiti. Inače, 2020. godine ova je plaža proglašena najboljom europskom plažom na portalu European Best Destinations.

