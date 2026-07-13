Znate li koliko često biste trebali prati zube svome psu i mački? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Kada razmišljamo o zdravlju kućnih ljubimaca, najčešće nam prvo na pamet padnu kvalitetna hrana, redovite šetnje, cijepljenja i zaštita od nametnika. No, zdravlje zubi i desni jednako je važno, iako ga vlasnici često zanemaruju. Baš kao i ljudi, psi i mačke trebaju redovitu oralnu higijenu, a stručnjaci preporučuju da im zube perete najmanje dva do tri puta tjedno, idealno svaki dan, piše PetMD.

Loša briga o zubima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kod pasa starijih od tri godine bolesti zubi i desni vrlo su česte, a sličan problem javlja se i kod mačaka starijih od četiri godine. Dentalne bolesti mogu uzrokovati bolne i otečene desni, neugodan zadah, ispadanje zubi, ali i probleme koji se ne zaustavljaju samo u ustima. Ako se bolest zubi ne liječi, bakterije iz usne šupljine mogu ući u krvotok i proširiti se na druge organe. U težim slučajevima posljedice se mogu odraziti na bubrege, jetru i srce, zbog čega oralna higijena nije samo estetsko pitanje, nego važan dio ukupne brige o zdravlju ljubimca.

Osim kućne njege, preporučuje se i profesionalno čišćenje zubi jednom godišnje. Veterinar pritom može procijeniti stanje zubi i desni, ukloniti naslage koje se ne mogu riješiti običnim četkanjem te na vrijeme uočiti moguće probleme. Kod čišćenja kod kuće, važno je koristiti pribor namijenjen životinjama. Pasta za zube za ljude nije prikladna za pse i mačke jer im može nadražiti želudac, a neki sastojci za njih mogu biti i štetni. Četkice za kućne ljubimce manje su i mekše od ljudskih, pa su prilagođene njihovim ustima. Kod mačaka, čiji su zubi posebno sitni, ponekad mogu poslužiti i gaza ili pamučni štapić.

Najbolje je s navikavanjem početi dok je ljubimac još mlad. Štenci i mačići lakše prihvaćaju novu rutinu, dok odraslim psima i mačkama može trebati više vremena i strpljenja. Ipak, ni tada nije kasno, samo je važno ići polako. Prvo čišćenje ne mora biti savršeno. Većina ljubimaca neće mirno dopustiti da im odmah očistite cijela usta. Bolje je krenuti kratko, zaustaviti se svakih nekoliko sekundi i nagraditi ih maženjem, nježnim glasom ili pohvalom. Cijelo pranje zubi trebalo bi trajati otprilike od pola minute do jedne minute, a iskustvo bi trebalo ostati što opuštenije i ugodnije.

Naravno, postoje ljubimci koji, unatoč trudu, ne dopuštaju četkanje. U takvim slučajevima mogu pomoći druge metode oralne njege, poput posebnih dodataka prehrani, dodataka vodi ili dentalnih poslastica, no najbolje je o tome se posavjetovati s veterinarom. On može preporučiti rješenje koje odgovara dobi, zdravstvenom stanju i navikama vašeg psa ili mačke. Najvažnije je ne čekati da se problem pojavi. Redovita briga o zubima može spriječiti bol, neugodne zahvate i ozbiljnije zdravstvene komplikacije. Iako se pranje zubi ljubimcu u početku može činiti kao izazov, uz malo strpljenja može postati kratka, korisna rutina koja čuva zdravlje vašeg četveronožnog prijatelja.