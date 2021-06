'Mislio sam da želim seks u troje sa svojom djevojkom, ali sada više nisam siguran'

- Seks u troje uvijek je bila moja seksualna maštarija, ali sada kada je moja djevojka predložila da to postane stvarnost, više nisam siguran. Zajedno smo samo nekoliko tjedana, ali naš seksualni život je odličan. Nikad nisam s nekim imao toliko kemije ni zabave - napisao je jedan muškarac za The Sun.

U krevetu puno pričaju o svojim maštarijama i željama, a njegova je uvijek bila da ima seks s dvije žene istovremeno. Nikad nije imao priliku za to jer mu prethodne djevojke nisu bile oduševljene, ali njegova nova djevojka želi ga zadovoljiti.

Evo zašto biste trebali doživjeti orgazam prije svakog odlaska na spavanje:

- Čak ima i nekoga na umu, njezinu prijateljicu, koja je također uzbuđena zbog toga. Međutim, sada, kada bi se moja maštarija zapravo mogla dogoditi, postao sam tjeskoban. Nisam upoznao njezinu prijateljicu, ali vidio sam slike i vrlo je atraktivna. Prilično sam nesiguran svojim tijelom i brinem da joj se možda neće svidjeti - nastavio je.

Također je priznao da se boji da neće moći podnijeti gledati svoju djevojku kako se seksa s drugom ženom i da će joj biti bolje nego s njim. Ili ako ona neće moći podnijeti da gleda njega kako ima seks s drugom ženom pa više neće htjeti biti zajedno.

- Ako niste 100 posto sigurni da to želite, nemojte to činiti. Iako seks u troje može zvučati jako zabavno, prepun je opasnosti. Emocije i ljubomora neizbježno dolaze u obzir. Stvarnost možda nije tako velika kao što ste zamislili. To može biti neugodno ili još gore, pokvariti vam novu vezu. Morate sjesti i pravilno razgovarati o ovome i razraditi što oboje očekujete od ovoga - odgovorila mu je Deidre.

Žena (37) rodila desetorke! Oborila je svjetski rekord: