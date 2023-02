Misli da joj prijateljicu suprug vara: 'Nisam sigurna trebam li ja biti ta koja će joj reći...'

Nedavno sam otkrila da muž moje dobre prijateljice ima aferu s jednom ženom na poslu i ne znam što da radim i da li da joj kažem, napisala je žena anonimno seks terapeutkinji i Mirror kolumnistici Colleen.

"Imaju zajedno dvoje djece i uvijek sam mislila da imaju dobar brak".

Prilično je, kaže, sigurna da njena prijateljica ništa o tome ne zna, jer uvijek lijepo priča o njemu i govori kako je dobar muž i otac.

"Iskreno, stvarno sam šokirana jer je ona jako privlačna žena, a izvana zaista izgleda kao da imaju sve".

"Već sam bila u sličnoj situaciji kada sam mislila da se moja šogorica viđa s drugim muškarcem. Na kraju sam rekla bratu, no ispostavilo se da to nije bila afera i da sam krivo shvatila. Naravno, ne želim ponoviti tu grešku, no doista vjerujem da mi tu prijateljicu muž vara jer mi je potvrdio i netko tko s blisko surađuje i mrzim čekati da ona bude povrijeđena".

- Morate biti vrlo oprezni sa stvarima koje čujete od treće osobe. Već ste se jednom opekli i zaista vam to ne treba opet, a to što prijateljičin suprug možda s nekim na poslu flertuje, ne znači nužno i da ima aferu - odgovorila joj je Colleen.

"Da sam na vašem mjestu, vjerojatno bih pokušala razgovarati s njim i jednostavno mu reći što sam čula, te da su ako ja znam,velike šanse da će mu i žena saznati.”

"To je škakljiva situacija jer glasnik uvijek može nastradati kad nosi vijesti koje će nekoga naljutiti i povrijediti".

"Isto tako, ako je istina i ona sazna da ste vi znali, a niste joj rekli, vašem bi prijateljstvu mogao doći kraj, no uvijek možete reći da se niste htjeli baviti glasinama".

