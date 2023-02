Znate li koliko dugo nakon isteka roka trajanja možete jesti konzerviranu hranu?

Imati smočnicu punu konzerviranih proizvoda može biti spas kada tražite sastojke za jednostavnu večeru, a nemate vremena trčati u trgovinu. Od konzervirane rajčice do kompota od šljiva ili višanja, ove namirnice koje se ne kvare čine ukusan obrok. Osim toga, konzervirana hrana je pristupačna i može se pohvaliti odličnom hranjivošću. Ali, ako u svojoj smočnici nađete nekoliko konzervi kojima je istekao rok trajanja, mogli biste se zapitati: 'Koliko dugo konzervirana hrana traje i je li doista sigurno jesti konzerviranu hranu nakon isteka roka trajanja otisnutog na konzervi?', prenosi Good Housekeeping.

Volite li grickati kisele krastavce? Ovo je dobro znati:

Istina o konzerviranoj hrani prilično je iznenađujuća i priče kako bi svu tu hranu trebali pojesti ili baciti nakon godinu ili dvije jednostavno ne drži vodu. Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a, većina konzervirane hrane, ako se čuva u dobro stanju, trajati će neograničeno dugo. Dakle, pripazite da vaše konzerve nemaju hrđe i veća udubljenja i moći ćete ih jesti kad god poželite. No, to nije jamstvo da će tekstura i okus hrane, nakon isteka roka trajanja, biti isti kao kad ste je prvi put kupili. Postoji nekoliko čimbenika koji smanjuju rok trajanja konzervirane hrane, ali općenito, možete se osjećati sigurni sljedeći ovo pravilo: kiseloj hrani će prije isteći rok trajanja, dok će konzerviranoj hrani s niskim udjelom kiseline trajati dulje.

Datumi "upotrijebiti do" ili "najbolje do" koji su često otisnuti na limenkama služe za kvalitetu, a ne za sigurnost. Zdrava konzervirana hrana s vremenom također može izgubiti svoju nutritivnu vrijednost — zbog toga se preporučuje konzumiranje različitih vrsta konzerviranih proizvoda do određenog vremena za najbolju kvalitetu. Dok konzervirana hrana kojoj je prošao rok trajanja možda neće imati optimalan okus, ne postoji pravi zdravstveni rizik u konzumiranju iste sve dok je u dobrom stanju. Evo zašto: hrana u spremniku komercijalno je sterilna, a vakuumski zatvarač sprječava ulazak novih bakterija, tako da se neće pokvariti. Samo se pobrinite da nikada ne kupujete ispupčene, zahrđale, limenke koje cure ili su ulubljene i da uvijek čuvate konzerviranu robu na hladnom i suhom mjestu - zapravo, nikada ih ne skladištite na mjestima izloženim visokim ili niskim temperaturama, ili na mjestima kao što je ispod sudopera, iznad ili pored štednjaka ili u vlažnoj garaži ili podrumu.

Nakon otvaranja konzerve, ostatke i neiskorištene dijelove svakako pohranite u hladnjak. Za najbolje očuvanje kvalitete i okusa, trebali biste ga čuvati u staklenoj ili plastičnoj posudi za čuvanje hrane.

Konzervirana roba s niskom kiselinom

Konzervirana roba s niskim udjelom kiseline uključuje proizvode poput konzerviranog mesa i peradi, variva, proizvoda od tjestenine i juha (osim juhe od rajčice), kao i povrće poput krumpira, kukuruza, mrkve, špinata, graha, cikle, graška i bundeve. Takva konzervirana hrana ima rok trajanja 2 do 5 godina nakon što je konzervirana i 3 do 4 dana ako ih nakon otvaranja čuvate u hladnjaku.

Konzervirana roba s visokim udjelom kiseline

Konzervirana roba s visokom kiselošću uključuje sokove, rajčice i voćne proizvode (kao što su grejp, ananas, jabuke, breskve, kruške, šljive i sve bobičasto voće), kao i kisele krastavce, kiseli kupus i svu hranu tretiranu umacima ili preljevima na bazi octa. Ove namirnice na poleđini imaju oznaku trajanja 12 do 18 mjeseci, ali nakon otvaranja u hladnjaku će trajati 5 do 7 dana.

Kućna konzervirana hrana

Ako sami konzervirate svoju hranu kod kuće, trebali biste znati da će te namirnice trajati do godinu dana na polici. Ipak, prije upotrebe ne zaboravite kuhati 10 minuta za hranu s visokim udjelom kiseline i 20 minuta za hranu s niskom kiselinom kao mjeru opreza (čak i ako ne primijetite znakove kvarenja). Nakon otvaranja, vaša domaća konzervirana hrana izdržat će oko 3 do 4 dana u hladnjaku.

