Marine morske delicije

Restoran Na moru nalazi se na Trgu na moru, a riječ je o mjestu koje je nekoć, dok ga domaći nisu zasipali kao u Nizozemskoj, zaista bilo – more. A prvo kino u kraju, osim onog u Šibeniku, bilo je upravo – iznad restorana u Društvenom domu.
Na glavnoj poziciji u mjestu danas specijalitete kuha poznata otočka kuharica Mare Brajković koja rado sudjeluje i na svim feštama koje organiziraju betinske udruge i klubovi, a majstor je za pripremu grdobine, pohanih dagnji, Jakovljevih kapica, morskih rižota i mesnih specijaliteta. Pogled na privezane stoljetne drvene gajete, a koje su same muzej u moru, ostavljaju restoranu Na moru dodatan plus.
Raznovrsnost ponude jela i pića (do 50 bodova) 44
Kvaliteta hrane (do 15 bodova) 13
Usluga (do 10 bodova) 9
Prostor (do 20 bodova) 18
Vrijednost za novac (do 5 bodova) 5
Ukupno: 89
80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA