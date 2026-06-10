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VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Marine morske delicije

TURISTIČKA PATROLA Betina
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
1/2
Autor
Srđan Hebar
10.06.2026.
u 10:27

Restoran Na moru, Trg na moru bb, Betina

Restoran Na moru nalazi se na Trgu na moru, a riječ je o mjestu koje je nekoć, dok ga domaći nisu zasipali kao u Nizozemskoj, zaista bilo – more. A prvo kino u kraju, osim onog u Šibeniku, bilo je upravo – iznad restorana u Društvenom domu.

TURISTIČKA PATROLA Betina
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Na glavnoj poziciji u mjestu danas specijalitete kuha poznata otočka kuharica Mare Brajković koja rado sudjeluje i na svim feštama koje organiziraju betinske udruge i klubovi, a majstor je za pripremu grdobine, pohanih dagnji, Jakovljevih kapica, morskih rižota i mesnih specijaliteta. Pogled na privezane stoljetne drvene gajete, a koje su same muzej u moru, ostavljaju restoranu Na moru dodatan plus.

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića (do 50 bodova) 44

Kvaliteta hrane (do 15 bodova) 13

Usluga (do 10 bodova) 9

Prostor (do 20 bodova) 18

Vrijednost za novac (do 5 bodova) 5

Ukupno: 89

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
Ključne riječi
Betina Večernjakove zvjezdice

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