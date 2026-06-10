Marine morske delicije

Restoran Na moru nalazi se na Trgu na moru, a riječ je o mjestu koje je nekoć, dok ga domaći nisu zasipali kao u Nizozemskoj, zaista bilo – more. A prvo kino u kraju, osim onog u Šibeniku, bilo je upravo – iznad restorana u Društvenom domu.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Na glavnoj poziciji u mjestu danas specijalitete kuha poznata otočka kuharica Mare Brajković koja rado sudjeluje i na svim feštama koje organiziraju betinske udruge i klubovi, a majstor je za pripremu grdobine, pohanih dagnji, Jakovljevih kapica, morskih rižota i mesnih specijaliteta. Pogled na privezane stoljetne drvene gajete, a koje su same muzej u moru, ostavljaju restoranu Na moru dodatan plus.