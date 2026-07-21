FOTO Kolijevka hrvatske pismenosti ovogodišnji je pobjednik Turističke patrole: 'Ljudi nam se vraćaju'

U potrazi za šampionom Turističke patrole obišli smo trideset destinacija na Jadranu i naposljetku ovogodišnjega pobjednika pronašli na otoku Krku, u Baški, koja je osvojila 96 od mogućih stotinu bodova. Kao i proteklih pola stoljeća, ocjenjivali su se gostoljubivost domaćina, plaže, kvaliteta smještaja i ugostiteljske ponude, sadržaji za djecu, događanja... Možda se nekim turističkim djelatnicima ti kriteriji mogu činiti bezveznima, no onima koji iz svog džepa plaćaju nekoliko dana odmora na moru itekako je važno doznati vrijedi li destinacija njihova novca i ima li sadržaje koje traže. A u kolijevci hrvatske pismenosti koja se diči Baščanskom pločom, Velom plažom, mrgarima, mogućnostima brojnih aktivnosti na otvorenome... te ponajviše svojim ljudima, pronašli smo ih i za mlade i za starije goste kao i za obitelji s djecom, koje ovamo najviše i dolaze.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

'Živimo turizam'

I sve su to bili razlozi što je Baška sada, prvi put otkako Večernji list još od 1975. godine dodjeljuje ovu najstariju turističku nagradu u Hrvatskoj, odnijela šampionsku titulu:

– Ovo priznanje puno nam znači jer predstavlja nepristranu potvrdu kvalitete naše destinacije i rada koji već dugi niz godina zajednički ulažemo u razvoj Baške. Kada uzmemo u obzir kvalitetu drugih destinacija koje su bile u izboru, ovo je za nas dodatna potvrda da idemo u dobrom smjeru. Posebno nam je drago što je gostoljubivost i susretljivost ljudi ocijenjena najvišom ocjenom. To je priznanje svim našim mještanima koji svojim odnosom prema gostima pokazuju da je turizam u Baški način života. Baška živi turizam i upravo su naši ljudi, njihova otvorenost i toplina, uz jedinstvene prirodne ljepote i bogatu kulturnu baštinu, ono što našu destinaciju čini posebnom – komentirao je nagradu Toni Juranić, načelnik općine Baška.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Da su ljudi na prvome mjestu, istaknula nam je bila i Lea Seršić iz Turističke zajednice, uz čiju smo pomoć te uz pomoć Branke Polonijo, predsjednice Udruge Društvo Sinjali, Dane Kružić, koja nas je provela kompleksom opatije sv. Lucije, i ribara Ivana Barbalića Gunge propatrolirali Baškom.

– Najviše smo ponosni na naše ljude, na tu posebnu domaću atmosferu zbog koje nam se gosti iz godine u godinu vraćaju – kazala je Lea.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Direktorica TZ-a Baška, Ivana Topić, o pobjedi u Večernjakovoj Turističkoj patroli kazala je kako su ponosni što je upravo njima pripalo priznanje za najbolju destinaciju: – Posebnu vrijednost ovoj nagradi daje činjenica da je riječ o neovisnoj ocjeni kvalitete cjelokupnog doživljaja destinacije. Godinama razvijamo i promoviramo Bašku kroz njezine najveće vrijednosti, bogatu povijest, jedinstvenu kulturnu baštinu, prirodne ljepote i autentičan otočni način života.

Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

'Duh tradicije'

– Naš je cilj da svaki gost upozna priču Bašćanske ploče, osjeti duh naše tradicije, doživi lokalnu gastronomiju, aktivni odmor i gostoprimstvo po kojem je Baška prepoznatljiva. Ovo priznanje potvrda je da smo na dobrom putu te dodatni poticaj da nastavimo razvijati destinaciju koja čuva svoj identitet i pruža vrhunski doživljaj svakom posjetitelju – rekla je direktorica Topić.