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Seks i veze

Ankete otkrile: Muškarci ovo vole više od oralnog seksa, a sve je popularnije i među ženama

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 22:50
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Sve više muškaraca tvrdi da im je ovo draže od oralnog seksa, a seksolozi objašnjavaju zašto je ova praksa ponovno postala popularna.

Oralni seks mnogima je jedan od najdražih oblika seksualnog zadovoljavanja, ali “handjob”, odnosno ručna stimulacija, koju su mnogi godinama smatrali tek usputnim dijelom predigre, sve se češće ističe kao draži odabir. Rasprava o toj temi proširila se nakon što je seks kolumnist i podcaster Dan Savage otkrio da mu je prijatelj priznao kako više uživa u handjobu nego u pušenju. Ubrzo su se slična mišljenja počela pojavljivati i na društvenim mrežama, a brojni korisnici Reddita opisali su ručnu stimulaciju kao intimnije i romantičnije iskustvo.Jedan korisnik napisao je: „Handjob dok se ljubimo i dok joj dodirujem grudi, nema bolje od toga."

Seksologinja Jenn Mason smatra da ručna stimulacija pruža više prostora za povezanost između partnera. Oralni seks, kaže, ponekad izgubi dinamiku, dok dodiri rukama ostavljaju više prostora za igru, kontakt i međusobnu pažnju. Smatra i da handjob već godinama nosi potpuno neopravdanu reputaciju nečega što služi samo kao uvod u seks, iako mnogima predstavlja jednako zadovoljavajuće iskustvo.

Becky Crepsley-Fox, seksologinja i stručnjakinja za veze, objašnjava da je jedna od najvećih prednosti ručne stimulacije je osjećaj intime i povezanosti jer se mogu međusobno vidjeti. „Možete se ljubiti, dodirivati i gledati, što stvara sasvim drugačiju razinu intimnosti”, rekla je. Rukama je lakše prilagoditi pritisak, brzinu, ritam i kut pokreta, a moguće je istovremeno stimulirati i druge erogene zone poput testisa, međice ili prsa. Dodaje i da dio muškaraca tijekom oralnog seksa brže doživi orgazam, dok ručna stimulacija omogućuje sporiji tempo i produljuje užitak.

Još jedna prednost je i manji rizik od prijenosa spolno prenosivih infekcija u odnosu na oralni seks. Ipak, to ne znači da je potpuno bez rizika jer se infekcije poput herpesa i HPV-a i dalje mogu prenijeti kontaktom kože, premda je mogućnost zaraze manja. Becky je priznala i jednu sasvim praktičnu prednost te kroz šalu zaključila: „Nema ni neugodne mogućnosti susreta sa zubima.”
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handjob seksolog reddit seksualne aktivnosti oralni seks ankete

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