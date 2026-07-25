Hvataju vas grčevi u stražnjici? Evo što to zapravo znači

Neugodni grčevi u stražnjici posljedica su raznih stanja i imaju različite uzroke. Jedan od najčešćih je takozvani lažni išijas, tj. piriformis sindromom. Ovaj sindrom povezan je uz spazam malenog piriformis mišića koji se nalazi u stražnjici, a koji kada se previše napregne ili upali može pritisnuti ishijadični živac. Piriformis mišić važan je i za mobilnost kukova i nogu pa se bol može proširiti i u te dijelove tijela.

Bol koja se javlja u stražnjici tijekom menstruacije, uzrokovana je drugim problemom. Glavni uzrok zbog kojeg dolazi do ove pojave, u tom slučaju su hormonalne promjene. Najčešće se javljaju uz uobičajene menstrualne bolove u donjem dijelu trbuha. Riječ je o kratkotrajnim, ali intenzivnim bolovima u području rektuma i zdjeličnih mišića koji se mogu pojaviti iznenada i jednako brzo nestati. Iako traju kratko, često su dovoljno snažni da izazovu nelagodu i zabrinutost. Tijelo tada pojačano proizvodi prostaglandine, tvari koje potiču kontrakcije maternice kako bi se omogućilo izbacivanje sluznice. Ove kontrakcije, objašnjava ginekologinja dr. Alyssa Dweck, ne djeluju samo na maternicu, već mogu zahvatiti i okolne mišiće, uključujući i one u području rektuma. Rezultat su bolovi koji se šire prema donjem dijelu leđa i stražnjici, prenosi popsugar.com.

Tijekom menstruacije dolazi i do blagog oticanja maternice, što može stvarati pritisak na živce i mišiće u zdjelici. Važnu ulogu igra i sam položaj maternice koja je kod nekih žena nagnuta prema leđima, zbog čega se bol prirodno reflektira prema stražnjici. Osim toga, promjene u probavi koje su česte tijekom menstruacije, poput zatvora, mogu dodatno iritirati rektalno područje i pojačati osjećaj nelagode. Poznati TikTok liječnik @Dr. Joe u svom je videu, u kojemu reagira na spomenute bolove, naglasio da ako bol postane izrazito jaka, traje i nakon menstruacije ili se s vremenom pogoršava, to može upućivati na ozbiljnija stanja poput endometrioze, zbog čega je važno potražiti savjet liječnika. Bolove možete ublažiti toplim oblozima ili tabletama za opuštanje mišića, ali stručnjaci ističu da ih možete i spriječiti redovitom vježbom i istezanjem. Iako su neugodni i često iznenađujući, grčevi u stražnjici u većini slučajeva nisu razlog za zabrinutost.