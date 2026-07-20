FOTO Za Chelsea je zabio 164 gola, a u Cavtatu osvojio srca: 'Došao je među djecu i trenirao kao da je domaći'

Ljepote turističkog dragulja Cavtata pamte i Liz Taylor, Demi Moore, Pep Guardiola, Manuel Neuer, Tito, Nicolas Cage, Antun Branko Šimić, Bono Vox, Bill Gates, pa čak i Pedro Pascal iz "Narcosa", dva japanska carska para, engleski kralj Edward..., ali domaći s veseljem pamte – Didiera Drogbu. – Ide Didier Drogba Cavtatom u kupaćima, niti ga tko što pita, niti ga tko što gnjavi, a on da bi kupio voće. Uzeo neke breskve i lubenicu gore u Moluntu kod Šice, kad se uhvatio za špag (džep, nap. a), a ono – nema šoldi. Veli mu Šico: "Ma Drogba, sve u redu, ti si naš, ne moraš platit ništa. Drugi puta..." – govore domaći na cavtatskoj rivi pa dodaju:

– Došao ti Drogba zatim u Čilipe, na akademiju u kojoj djeca treniraju nogomet, pa odradio s njima jedan trening, popio piće, ma on ka' da je naš domaći! A samo za Chelsea dao okruglih 164 golova – pričaju na jugu.

Cavtat - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice

Rodna kuća Vlahe Bukovca, uz Meštrovićev mauzolej, Zbirku Baltazara Bogišića i Vilu Banac, nezaobilazna je turistička destinacija u centru. – Susjed Vlaho portretirao je čak tri kralja! Aleksandra I. Karađorđevića, koji će stradati u Marseilleu, Nikolu I. Petrovića Njegoša, koju mu dugo portret nije platio, ali i Franje Josipa I. I muž kraljice Sissy pozirao mu je četiri puta po sat vremena, a drugim bečkim slikarima to nikad nije htio, već su ga slikali po starim fotografijama – govori prvi čovjek turizma Konavala Ivo Radonić, pa dodaje:

– Naš Baltazar Bogišić pisao je prvi crnogorski zakon, a po njemu su i Japanci pisali svoj zakonik. Tu na rivi pamtimo i Nicolasa Cagea, koji je snimao film – o samom sebi! Družio se s domaćima, ali su samo tražili da im kad snimaju, ne ulazimo previše u kadar. A naš Antonio Pušić, koji je imenjak Ramba Amadeusa, bio je svojedobno portugalski guverner za Zelenortske Otoke. Sad smo ih gledali na SP-u, skoro su izbacili Messija i društvo – dodaje Radonić.

Domaćima u Cavtatu iznad glava godišnje prođe 3,000.000 ljudi. Zrakoplovna luka Ruđera Boškovića nekoliko je kilometara udaljena, no zvuk zrakoplova domaći više i ne čuju. – Naviknuli smo se, pa spuštaju se svaki čas, tko bi to pratio. Prođe ih i stotinu svaki dan. Neka samo strani turisti dolaze, imaju što vidjeti! A je l' znaju oni da se u našem Cavtatu, tada Epidaurusu, živjelo stoljećima prije nego u Ragusi, u Dubrovniku? I dogodio se nesretan potres, pa su se selili, tamo između dvije hridi gradili grad, a Stradun je bio – more! – govore.

– Eto ti Marin Čilić, oženio se u Obodu, tu u prvom mjestu pokraj Cavtata. I on se sa suprugom, našom Kristinom, kupa na plaži. Plaža Pasjača proglašena je najljepšom u Europi, prošli tjedan Cavtatu je stigla i prestižna nagrada najljepšeg obalnog središta Staroga kontinenta, a nešto prije i Zlatna jabuka za očuvanje baštine. Naviknuli su se domaći na laskanje, na svjetski poznate, no trude se oni. Ne puštaju, kao neki, da se oko njih turizam tek odvija, već aktivno sudjeluju. Lijep je Cavtat, bio i ostat će...